Франция потребует расследовать военные преступления России в Сирии

Франция обратится в Международный суд с просьбой расследовать возможные военные преступления в Сирии, заявил министр иностранных дел этой страны Жан-Марк Эйро. Об этом он сообщил в интервью France Inter Radio, а его слова приводит Reuters.

«Мы не согласны с тем, что делает Россия, нанося авиаудары по Алеппо. Как никогда прежде Франция стремится сохранить население Алеппо», – сказал французский министр.

Он добавил, что президент Франции Франсуа Олланд учтет ситуацию в Алеппо при решении вопроса о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во время его приезда в Париж 19 октября.

Накануне Франсуа Олланд сообщил, что еще не решил состоится ли его встреча с Путиным 19 октября. «Вероятно, я его приму», – начал он отвечать на вопрос журналиста, а на уточняющий вопрос, есть ли сомнения, что встреча состоится, объяснил, что спрашивает себя, будет ли это полезным, можно ли договориться. «Я все еще задаю себе вопрос», – заявил Олланд в интервью телеканалу TF1, говоря о возможности аудиенции с Путиным (цитата по Reuters). Поддержку Россией с воздуха сирийских правительственных сил он расценил как «неприемлемую» и что политика России в Сирии негативно сказывается даже на имидже России.

«Можем ли мы сделать что-то еще, что заставит его (Путина) прекратить то, что он совершает совместно с сирийским режимом, а именно бомбардировки Алеппо и его населения своими военно-воздушными силами?» – задается вопросом Олланд. Французский президент уверен, что «население восточного Алеппо стало жертвой военных преступлений», а те, «кто совершает эти преступления, будут привлечены к ответственности, в том числе и в Международном уголовном суде».

Ранее в пятниц, 7 октября, Государственный секретарь США Джон Керри также заявил, что действия российских и сирийских властей в Сирии нужно расследовать как военные преступления. Он рассказал об атаке сирийских военные в ночь на 7 октября на госпиталь, в результате которой погибли 20 человек и 100 получили ранения.

Керри выразил мнение, что Москва и Дамаск должны предоставить миру «больше, чем объяснения» причин нанесения ударов по больнице и убийств женщин и детей.

Такие действия, говорит он, «напрашиваются на расследование как военные преступления». По мнению Керри, в произошедшем нет случайности, а речь идет о целенаправленной стратегии «устрашения мирного населения».

3 октября, стало известно, что США остановили сотрудничество с Россией по Сирии. В официальном заявлении говорилось, что США не жалели усилий на разработку и попытку реализации договоренностей с Россией, направленных на сокращение насилия, обеспечение гуманитарного доступа, а также направленных против «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (запрещены в России).

8 октября Совет Безопасности отверг российский проект резолюции по Сирии (четыре страны одобрили документ, девять голосовали против, две воздержались).