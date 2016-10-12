Несостоявшийся парижский саммит может состояться в Берлине

Владимир Путин отменил намеченный на 19 октября визит в Париж, где ожидались его переговоры с президентом Франции Франсуа Олландом. Планировавшиеся мероприятия, связанные с открытием российского духовно-культурного центра в Париже, «выпали из программы», пояснил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «С самого начала президент Путин говорил, что готов посетить Париж, когда это будет комфортно президенту Олланду», – подчеркнул он. Поэтому в Москве решили «дождаться, когда это будет комфортно для Парижа», и если такой визит будет в повестке дня, он состоится, отметил Песков. При этом он назвал «абсолютным абсурдом» сообщения французских СМИ о том, что Кремль настаивал на организации визита в намеченные сроки. Отмена визита не является свидетельством того, что Россия и ее президент находятся в изоляции, заверил пресс-секретарь: «Российская сторона и российский президент не испытывают каких-то проблем в этом контексте».

О формате и тематике планировавшихся переговоров в Кремле и Елисейском дворце говорили неохотно. Из сообщений пресс-службы Путина следовало, что Москва придавала большое значение открытию духовного центра, но прорабатывалась и экономическая повестка, знает собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом подготовки визита. В Париже хотели сосредоточиться на сирийском урегулировании, сообщало Reuters со ссылкой на секретариат Олланда. О том же сказал французским СМИ и сам Олланд, пообещав заявить Путину о неприемлемости бомбардировок Алеппо. Драматизма этой теме добавило обсуждение сирийского вопроса в Совете Безопасности ООН в минувшие выходные: подготовленную Парижем резолюцию Россия заблокировала, но и ее собственный проект тоже не прошел. Кроме того, СМИ сообщали о возможном проведении в Париже в тот же день саммита в «нормандском формате» (Франция, Германия, Россия и Украина) либо заседания «тройки» без Украины, но официально Москва и Париж это не подтверждали.

Еще одна отмена Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс отменил свой визит в Россию. Он не состоится «из-за неприемлемых ограничений программы», навязанных российской стороной, говорится в заявлении комиссара.

Для подготовки переговоров ранее встретились министры иностранных дел Сергей Лавров и Жан-Марк Эро. Но в понедельник события развивались настолько стремительно, что «застигали врасплох даже французских дипломатов», признается человек, близкий к МИД Франции: «Все решалось напрямую – на уровне Елисейского дворца и Кремля». В итоге в понедельник вечером помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что встреча «нормандской четверки» может пройти 19 октября, но уже в Берлине. «Да, это так. Госпожа Меркель пригласила троих лидеров «нормандского формата» встретиться за ужином, он пройдет вечером 19 октября», – подтвердил российский посол в Германии Александр Орлов в интервью Europe 1.

Визит Путина в Париж наложился на осложнение отношений с Францией из-за Сирии, что поставило в тяжелое положение дипломатию обеих стран, полагает эксперт Французского института международных отношений Татьяна Кастуева-Жан. По ее словам, открытие духовно-культурного комплекса в центре Парижа должно было стать апофеозом российской мягкой силы – он закладывался в 2007 г. в совсем другой геополитической ситуации, и после его открытия в Париже появился бы собор, подчиненный Московскому патриархату. Но время его открытия попало в контекст российской «жесткой силы» и французской резолюции по Сирии в Совбезе ООН, содержащей жесткие тезисы о преступлениях и обращении в международный трибунал, напоминает эксперт. Париж предложил не встречаться в рамках культурных мероприятий, чтобы не говорить о приятных для Путина вещах, а говорить только о Сирии, но это не устроило Путина, отмечает Кастуева-Жан: «В Москве посчитали бесполезным тратить время на неприятный разговор. Для Путина проблема Сирии решается в переговорах не с Парижем, а с Вашингтоном». В итоге отказ Путина от визита стал самым компромиссным вариантом для обеих сторон, хотя на «минский процесс» и ситуацию в Донбассе это может оказать негативный эффект, считает эксперт.

Путина, по-видимому, не устроил контекст, в котором он должен был бы стать участником чужого спектакля, где Олланд пытается уговорить злодея, считает эксперт Московского центра Карнеги Александр Баунов: «Предыдущие выезды в Европу в последний год были направлены на то, чтобы показать, что последонбасская изоляция уходит в прошлое. Там были разговоры о преодолении противоречий, снятии санкций и союзничестве против общего врага. Поскольку этот разговор французы сейчас не могут поддерживать, то он становится бессмысленным».