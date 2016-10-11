Кремль подтвердил отмену переговоров Путина с Олландом в Париже

Президент России Владимир Путин отказался от поездки в Париж, где у него должны были пройти переговоры с президентом Франсуа Олландом, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Причина в том, что планировавшиеся мероприятия, связанные с открытием российского культурного духовного центра в Париже, «выпали из программы».

«Поэтому президент принял решение отменить этот визит», – сказал Песков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на собеседника в аппарате Олланда сообщило об отмене визита Путина. В сообщении агентство отсылает к якобы состоявшимся утром переговорам Кремля и Елисейского дворца, в ходе которых российскому лидеру было предложено «обсудить только ситуацию в Сирии», в то время как другие события, в «которых Олланд мог принять участие», исключались.

Анонсируя визит Путина, Кремль заявлял о том, что помимо встречи было запланировано открытие российского культурного духовного центра.

«С самого начала контакта с французскими коллегами президент Путин говорил, что готов посетить Париж, когда это будет комфортно для президента Олланда», – отметил Песков. Поэтому в Москве решили «дождаться, когда это будет комфортно для Парижа», и, если такой визит будет в повестке дня, он состоится, отметил Песков.

Олланд, в свою очередь, заявил, что готов к встрече с Путиным «в любой момент», чтобы положить конец бомбардировкам и достичь перемирия в Сирии, передает «Интерфакс». Во вторник, выступая в Совете Европы, французский президент призвал к «твердому и честному» диалогу с Россией.

Песков назвал «абсолютным абсурдом» сообщения французских СМИ, писавших на прошлой неделе, что Кремль настаивал на том, чтобы визит состоялся в намеченные сроки. Отвечая на вопрос журналиста, не свидетельствует ли отмена визита о том, что «Путин оказался в изоляции», пресс-секретарь президента сказал: «Российская сторона и российский президент не испытывают каких-то проблем в этом контексте».

В понедельник Песков сообщал, что Москва продолжает подготовку к визиту Путина в Париж. За день до этого Олланд в эфире национального телеканала TF1 заявил о своих сомнениях в том, стоит ли ему встречаться с Путиным. «Вероятно, я его приму», – начал он отвечать на вопрос журналиста, а на уточняющий вопрос, есть ли сомнения, что встреча состоится, объяснил, что спрашивает себя, будет ли это полезным, можно ли договориться.

Интервью Олланда вышло после рассмотрения в СБ ООН двух альтернативных проектов резолюции по Сирии. Российский предлагал вывод боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) из восточной части Алеппо, французский подразумевал запрет на полеты там военной авиации. Россия заблокировала французскую инициативу, но и ее проект не был принят.