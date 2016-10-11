Международные отношения

Кремль подтвердил отмену переговоров Путина с Олландом в Париже

Президент Франции заявил, что готов к встрече с Путиным «в любой момент»
Кремль подтвердил отмену переговоров Путина с Олландом в Париже
Кремль подтвердил отмену переговоров Путина с Олландом в Париже
AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Президент России Владимир Путин отказался от поездки в Париж, где у него должны были пройти переговоры с президентом Франсуа Олландом, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Причина в том, что планировавшиеся мероприятия, связанные с открытием российского культурного духовного центра в Париже, «выпали из программы».

«Поэтому президент принял решение отменить этот визит», – сказал Песков.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на собеседника в аппарате Олланда сообщило об отмене визита Путина. В сообщении агентство отсылает к якобы состоявшимся утром переговорам Кремля и Елисейского дворца, в ходе которых российскому лидеру было предложено «обсудить только ситуацию в Сирии», в то время как другие события, в «которых Олланд мог принять участие», исключались.

Анонсируя визит Путина, Кремль заявлял о том, что помимо встречи было запланировано открытие российского культурного духовного центра.

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«С самого начала контакта с французскими коллегами президент Путин говорил, что готов посетить Париж, когда это будет комфортно для президента Олланда», – отметил Песков. Поэтому в Москве решили «дождаться, когда это будет комфортно для Парижа», и, если такой визит будет в повестке дня, он состоится, отметил Песков.

Олланд, в свою очередь, заявил, что готов к встрече с Путиным «в любой момент», чтобы положить конец бомбардировкам и достичь перемирия в Сирии, передает «Интерфакс». Во вторник, выступая в Совете Европы, французский президент призвал к «твердому и честному» диалогу с Россией.

Песков назвал «абсолютным абсурдом» сообщения французских СМИ, писавших на прошлой неделе, что Кремль настаивал на том, чтобы визит состоялся в намеченные сроки. Отвечая на вопрос журналиста, не свидетельствует ли отмена визита о том, что «Путин оказался в изоляции», пресс-секретарь президента сказал: «Российская сторона и российский президент не испытывают каких-то проблем в этом контексте».

В понедельник Песков сообщал, что Москва продолжает подготовку к визиту Путина в Париж. За день до этого Олланд в эфире национального телеканала TF1 заявил о своих сомнениях в том, стоит ли ему встречаться с Путиным. «Вероятно, я его приму», – начал он отвечать на вопрос журналиста, а на уточняющий вопрос, есть ли сомнения, что встреча состоится, объяснил, что спрашивает себя, будет ли это полезным, можно ли договориться.

Совет Безопасности ООН отклонил российский проект резолюции по Сирии

Интервью Олланда вышло после рассмотрения в СБ ООН двух альтернативных проектов резолюции по Сирии. Российский предлагал вывод боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) из восточной части Алеппо, французский подразумевал запрет на полеты там военной авиации. Россия заблокировала французскую инициативу, но и ее проект не был принят.

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Комментарии  ()
Д.Е.
14:26 11.10.2016
Но будут выборы и выберут другого президента, в отличии от России, где лидер правит всю жизнь, и где находится много подпевал прославляющих его деяния и смеющихся над западными лидерами.
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