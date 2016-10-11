Reuters: Путин не поедет в Париж 19 октября

В Кремле принято решение отказаться от визита Владимира Путина в Париж 19 октября, во время которого планировались переговоры с Франсуа Олландом, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник в аппарате президента Франции.

В Кремле хранят молчание – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не ответил на письменный вопрос с просьбой прокомментировать эту информацию.

По данным Reuters, причиной отмены визита могло быть несогласие российской стороны концентрироваться во время встречи лишь на теме сирийского урегулирования.

«Визит президента в Париж 19 октября не состоится», – подтвердил источник ТАСС в Кремле.

В понедельник Песков сообщал, что Москва продолжает подготовку к визиту Путина в Париж. «Продолжается подготовка к предстоящему визиту Путина в Париж, запланированы переговоры в Елисейском дворце, также Путин примет участие в открытии российского духовного центра», – сказал он.

За день до этого Олланд в эфире национального телеканала TF1 заявил о своих сомнениях в том, стоит ли ему встречаться с Путиным. «Вероятно, я его приму», – начал он отвечать на вопрос журналиста, а на уточняющий вопрос, есть ли сомнения, что встреча состоится, объяснил, что спрашивает себя, будет ли это полезным, можно ли договориться.

Интервью Олланда вышло после рассмотрения в СБ ООН двух альтернативных проектов резолюции по Сирии. Российский предлагал вывод боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) из восточной части Алеппо, французский подразумевал запрет на полеты там военной авиации. Россия заблокировала французскую инициативу, но и ее проект не был принят.