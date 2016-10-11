Олланд заявил, что готов встретиться с Путиным «в любой момент»

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным «в любой момент», чтобы положить конец бомбардировкам и достичь перемирия в Сирии.

Во вторник, выступая в Совете Европы, французский президент призвал к «твердому и честному» диалогу с Россией.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент не поедет в Париж 19 октября, как планировалось. Песков объяснил, что такое решение было принято в связи с тем, что некоторые заранее планировавшиеся мероприятия, связанные с открытием российского культурно-духовного центра и проведением выставки, «выпали из программы».

По словам Пескова, «с самого начала в контактах со своим французским коллегой президент Путин отмечал, что будет готов посетить Париж в то время, когда это будет комфортно для президента Олланда». «Поэтому мы дождемся, когда это комфортное время настанет, и президент снова рассмотрит возможность нанесения такого визита в случае, если такой вопрос будет на повестке дня», - отметил он.