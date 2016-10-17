Великобритания закроет счета Russia Today

Это не первый случай, когда в европейских странах блокируют счета российских государственных СМИ

В Великобритании закроют счета телеканала RT, написала главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Нам закрыли счета в Британии. Все счета. Решение пересмотру не подлежит. Да здравствует свобода слова!», – сообщила она в своем Twitter.

Возможность ответного удара После закрытия счетов RT в Великобритании под ударом может оказаться офис британской BBC в Москве, пишетThe Guardian. По мнению председателя Фонда «Россия» (Russia Foundation) Дэвида Кларка, BBC в восприятии российских властей является агентом влияния: «поэтому, полагаю, они будут думать о выдворении британских журналистов из России».

«Банк пересмотрел договор о предоставлении Вам банковских услуг и пришел к заключению, что не может более предоставлять Вам такие услуги», - пишет Russia Today со ссылкой на британский банк National Westminster Bank, предоставляющем услуги телеканалу RT. Счета будут закрыты через месяц после получения уведомления. Британский минфин обещал выпустить отдельное заявление о блокировке счетов RT. Сама Симоньян сказала «Интерфаксу», что телеканал ищет способы сохранить деятельность в Великобритании.

Год назад британский регулятор в области медиа и телекоммуникаций Ofcom провел расследование работы российского телеканала RT и пришел к выводу, что RT неточно и пристрастно освещал события во время войн на Украине и в Сирии. К примеру, в одном из документальных фильмов, в котором правительство Украины было обвинено в геноциде, не были приведены другие точки зрения, сообщил регулятор в ответ на жалобы зрителей.

Минфин в проекте бюджета на 2017–2019 гг. предлагал сократить субсидии двум крупнейшим государственным информационным агентствам – ФГУП «МИА «Россия сегодня» и ФГУП «ИТАР-ТАСС». В 2016 г. МИА «Россия сегодня» получило от государства 6,75 млрд руб.

Это не первый случай, когда европейские власти блокируют счета российских государственных СМИ. В прошлом году Barclays заморозил счета МИА «Россия сегодня» в Великобритании, сославшись на то, что Дмитрий Киселев, который находится под санкциями Евросоюза, руководит агентством.

Летом того же года службы судебных приставов Бельгии и Франции запросили у представительств российских информационных агентств данные об имуществе в этих странах, чтобы в дальнейшем наложить на них арест. Уже 17 июня в Бельгии арестовано государственное имущество России и долги Бельгии Российской Федерации, кроме дипломатических представительств. Арест был наложен по делу ЮКОСа. Для того чтобы защитить российскую собственность в странах, где были заморожены активы, правительство России наняло адвокатов, говорил в июне первый вице-премьер Игорь Шувалов в эфире телеканала «Россия 24».