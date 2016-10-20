Правительство одобрило замораживание индексации материнского капитала

Правительство России одобрило законопроект Министерства труда, предусматривающий заморозку индексации материнского капитала до 2020 г. Об этом сообщил сайт министерства.

Материнский капитал не является «ежемесячной выплатой, обеспечивающей текущее приобретение гражданами товаров и услуг», отмечает Минтруд. Прочие социальные выплаты, включенные в законопроект (выплата ветеранам, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, единовременное пособие при рождении ребенка и др.), с 2018 г. будут индексироваться в новом порядке - один раз в год с 1 февраля текущего года по фактической инфляции.

Сейчас размер материнского капитала 453 026 руб., в последний раз его индексировали по итогам 2015 г. Программа материнского капитала действовала с 2007 до 2016 г., но потом была продлена до 31 декабря 2018 г., напоминает Минтруд. В конце сентября этого года правительство решило не индексировать материнский капитал в 2017 г. В проекте бюджета ПФР на выплату средств материнского капитала заложено в 2017 г. 330,2 млрд руб., в 2018 г. - 344,7 млрд руб.

По данным Пенсионного фонда России, в 2008-2015 гг. сертификаты на материнский капитал получили более 6,6 млн семей.

Право на материнский капитал в России имеют семьи, в которых с 2007 по 2018 г. включительно родился (был усыновлен) второй ребенок или последующие дети, если право на эти средства не оформлялось.

Средства материнского капитала могут быть использованы (полностью или частично) только на обучение детей, накопительную пенсию мамы, а также улучшение жилищных условий семьи (прямая покупка жилья, ипотека, строительство дома). Однако они не выплачиваются наличными, а по заявлению семьи перечисляются Пенсионным фондом на указанные цели. Воспользоваться материнским капиталом можно, лишь когда второй ребенок достигнет 3-летнего возраста, за исключением случаев направления этих средств на погашение взносов (включая первоначальный) по жилищным кредитам – на эти цели капитал можно тратить в любое время после рождения ребенка. С 2016 г. разрешена оплата товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов независимо от возраста. Сроки получения сертификата на материнский капитал и его использования не ограничены.

По закону о мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, эти средства до момента фактического использования семьей защищены от инфляции - размер капитала ежегодно должен индексироваться по инфляции. Обналичивать материнский капитал нельзя. Но в прошлом году власти в качестве антикризисной меры разрешили семьям с детьми один раз получить на руки и потратить на любые нужны небольшую часть своего материнского капитала - 20 000 руб.