В отношениях народного фронта с Кремлем намечаются перемены

В Ялте завершился двухдневный «Форум действий» пропрезидентского Общероссийского народного фронта (ОНФ), пленарное заседание которого в среду посетил Владимир Путин. Фронтовики, как обычно, рассказывали президенту о проблемах, с которыми они сталкиваются в своих регионах, а Путин обещал им помочь эти проблемы решить. На этот раз речь шла о ситуации в Крыму и Севастополе.

Среди прочего обсуждались проблемы строительства Керченского моста и, в частности, вопрос о его полосности: Путин отметил, что лично отстоял сохранение четырех полос в каждую сторону и что он знаком с потенциальной проблемой образования бутылочного горлышка из-за того, что съезд с моста упирается в двухполосную трассу в Керчи. Говорили также о создании придорожной инфраструктуры, об энергетике, здравоохранении, сельском хозяйстве. По традиции президент периодически обращался к залу, где вместе с рядовыми активистами ОНФ сидели вице-премьеры Ольга Голодец и Дмитрий Козак, федеральные министры Александр Ткачев (Минсельхоз), Максим Топилин (Минтруд) и Вероника Скворцова (Минздрав), руководители Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Дмитрий Овсянников, полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и другие высокопоставленные чиновники. Новацией этого форума стало присутствие руководителей крупного бизнеса – председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова и президента Crocus Group Араса Агаларова. Последний сказал телеканалу «Дождь», что его в Ялту позвал Евтушенков и он, если будет такое поручение, готов заняться строительством объектов в Крыму и не боится санкций. Евтушенков же приехал на форум по приглашению Путина, о чем сам президент сказал во время мероприятия.

За ходом форума из зала наблюдал и новый кремлевский куратор внутренней политики Сергей Кириенко. Он прибыл в Крым заранее, провел встречи с местными руководителями, посетил одну из площадок форума и пообщался с сопредседателями ОНФ и руководителем его исполкома. Краткий обмен мнениями примерно в том же составе состоялся и сразу после окончания мероприятия.

Нота протеста МИД Украины направил в российский МИД ноту протеста в связи с визитом Владимира Путина в Крым, сообщил сайт министерства. Ответственность за инцидент «возлагается на Российскую Федерацию как государство-оккупанта», говорится в сообщении.

Ялтинский форум готовили по уже отработанной за предшествующие годы методике, но в достаточно короткие сроки – это в том числе связано и с прошедшей кампанией по выборам в Госдуму, поясняет «Ведомостям» один из участников форума. Но на содержании сжатые сроки подготовки никак не сказались, утверждает он, поскольку на этот раз в межрегиональном форуме участвовали представители всего двух субъектов Федерации. Модерировали дискуссию по традиции представители регионов, что призвано подчеркивать региональную специфику, добавляет фронтовик, а «наиболее актуальные проблемные вопросы рабочие группы отрабатывали давно». За финальную стадию подготовки и шлифовку сценария традиционно отвечал начальник кремлевского управления по общественным проектам Павел Зенькович, добавляет близкий к руководству ОНФ собеседник «Ведомостей».

Кириенко после окончания форума был немногословен с журналистами, лишь кратко поделившись впечатлениями: «Хорошие ощущения. С большим интересом повстречался со всеми. Очень компетентные и очень заряженные на достижение результата люди, что вызывает у меня большое уважение».

Кириенко пока присматривается к работе ОНФ и к этому формату, говорит человек, близкий к руководству фронта. Кремлевский чиновник высказал замечания к длительности пленарного заседания (сказал, что слишком затягивать его не стоит), а также предложил подумать о небольшой смене акцентов при выступлении активистов (чтобы не было «слишком приторно») и о большей инициативности в концовке выступлений, сообщил собеседник. По-видимому, Кириенко предпочитает стратегическое управление ОНФ и предоставление руководящим органам движения больших полномочий при принятии решений, а не контроль в ручном режиме, как было при его предшественнике Вячеславе Володине, делает вывод собеседник.

Кроме того, Кириенко, по всей видимости, намеревается вернуться к формату взаимодействия политического блока Кремля с представителями делового сообщества – это было при Владиславе Суркове, но исчезло при Володине, говорит близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». В том числе и с этим связано появление на форуме Евтушенкова и Агаларова, считает он.