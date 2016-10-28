В дискуссионном клубе «Валдай» мало места для дискуссий

В Красной Поляне завершилось 13-е заседание международного клуба «Валдай», под занавес которого перед российскими и иностранными экспертами по традиции выступил Владимир Путин. В ходе трехчасовой встречи ему были заданы два десятка вопросов, но ни один не прозвучал впервые. Президент в очередной раз разъяснил суть фундаментальных расхождений с США (которые регулярно нарушают не только двусторонние соглашения, но и Устав ООН), рассказал о причинах отсутствия прогресса в выполнении минских соглашений (Киев злостно не выполняет взятые обязательства, даже несмотря на то что фабрика президента Петра Порошенко продолжает работать в России и приносить ему прибыль) и снова заверил, что Россия готова сотрудничать с Западом, нужно лишь не ущемлять ее интересы и соблюдать взятые обязательства, как это неизменно делает Москва.

Формат заседаний «Валдая» сильно изменился, признает один из европейских участников форума: это происходило постепенно, но в 2012–2013 гг. были уже сильные изменения и с тех пор форум заметно потерял в ценности. «Тогда был узкий круг экспертов, с которыми Путин сидел за длинным столом, это была именно дискуссия. Теперь это больше напоминает пресс-конференцию президента», – считает он. На последней сессии, по его мнению, многие эксперты выступали в роли статистов, хотя первые два дня дискуссий были полезными и дали много пищи для размышлений. Формат мероприятия постепенно вырождается, согласен один из бывших участников Валдайского форума: вместо площадки для неформального диалога он все больше превращается во взаимные «атаки пикирующих бомбардировщиков», что показала и последняя сессия. Есть ощущение, что на первых заседаниях клуба дискуссий было больше – сейчас это скорее выступление с изложением собственной позиции и ответы на вопросы, подтверждает политолог Игорь Бунин: «Но, судя по тому, что я видел в прошлом году, лично Путину очень интересна точка зрения контрагентов – он довольно много времени уделил неформальным беседам с зарубежными экспертами крупного калибра».

13 лет диалога Международный дискуссионный клуб «Валдай» создан в 2004 г. с целью «содействия диалогу российской и международной интеллектуальной элиты и объективного анализа событий в России и мире», говорится на его сайте.

Формат форума действительно переживает процесс перестройки, говорит высокопоставленный федеральный чиновник. Он соглашается, что встреча с президентом больше походит на пресс-конференцию, но это объясняется и тем, что число участников для формата обмена мнениями слишком велико, а «для тусовки наподобие Петербургского форума оно слишком мало». Тем не менее чиновник считает заседание полезным, в том числе для президента, и в нынешнем формате.

«Валдай» полезен и в нынешнем формате, согласен участник более 10 форумов, профессор Карлтонского университета в Оттаве Петр Дудкевич: «В момент турбулентных процессов в отношениях с Россией, сопровождающихся истерией на Западе, такая встреча дает нам возможность задать Путину вопросы, которые нас волнуют». Ценность клуба не в новостях или их отсутствии, а в возможности вести такой диалог, поясняет он: «Где еще это возможно? Это позволяет нам видеть ход его мышления, его реакцию – вот что важно».

В подготовке статьи участвовали Анастасия Корня и Алексей Никольский