СМИ узнали об отправке Россией в Сирию трех подлодок с крылатыми ракетами

На минувшей неделе, как утверждают источники, Королевский военно-морской флот Великобритании обнаружил поход двух многоцелевых атомных подлодок по классификации НАТО «Акула» (российской - «Щука-Б») и одной дизель-электрической класса «Кило» («Варшавянка»), оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», в Атлантику с баз в Мурманской области

Три подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами, были направлены к расположившейся в Средиземном море корабельной авианосной группе ВМФ России. В ее главе находится авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает в воскресенье, 30 октября, британская газета The Sunday Times со ссылкой на источники в военно-морской сфере.

Авианосная группа «Адмирала Кузнецова» в настоящий момент двигается в восточную часть Средиземного моря вдоль побережья Северной Африки, утверждают источники издания. На минувшей неделе, напоминает «Интерфакс», Королевский военно-морской флот Великобритании обнаружил поход двух многоцелевых атомных подлодок по классификации НАТО «Акула» (российской - «Щука-Б») и одной дизель-электрической класса «Кило» («Варшавянка»), оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», в Атлантику с баз в Мурманской области.

По сведениям собеседников британской газеты, группа «Адмирала Кузнецова» совместно с подлодками, присоединившимися к ней, отправляется в сторону Сирии.

15 октября авианосная группа во главе с «Адмиралом Кузнецовым», на борту которого были размещены 15 истребителей Су-33 и МиГ-29К/КУБ, а также около 10 вертолетов Ка-52К, Ка-27 и Ка-31, начала поход в Средиземное море. Кроме того, в состав группы вошли атомный крейсер «Петр Великий», а также противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков». Целью похода было объявлено обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана.

Вместе с тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возмутился походом российской группы, предположив, что «Адмирал Кузнецов» может быть использован для нанесения ударов по гражданским лицам в сирийском Алеппо. Высокопоставленный представитель НАТО в комментарии агентству Reuters тогда заявил, что «они [Россия] развертывают весь Северный флот и большинство [кораблей] Балтийского флота, что является самым крупным надводным развертыванием со времени окончания холодной войны».

В Минобороны России, а также в российском МИДе опровергли эти заявления.

«Обеспокоенность ни на чем не основана, поскольку уже девятый день наших самолетов нет и близко к Алеппо. Оснований никаких нет. Группировка кораблей идет в Средиземном море. Наши корабли всегда были и раньше в Средиземном море... Зачем строить такие туманные предположения и на их основании делать какие-то политические рекомендации? Это, конечно, нелепо», - парировал на высказывания НАТО директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.