НАТО: Россия развертывает корабли Северного и Балтийского флотов для финального штурма Алеппо

Режим тишины в Сирии Россия использует для переброски в регион истребителей-бомбардировщиков для финальной стадии штурма Алеппо. Такое мнение в интервью Reuters высказал высокопоставленный представитель НАТО.

«Они [Россия] развертывают весь Северный флот и большинство [кораблей] Балтийского флота, что является самым крупным надводным развертыванием со времени окончания холодной войны», – сказал дипломат. «Через две недели мы увидим нарастание воздушных ударов по Алеппо как часть стратегии России по объявлению победы в этом городе», – уверен собеседник агентства. «Этой атаки должно быть достаточно, чтобы осуществить российскую стратегию выхода [из Сирии], если Москва решит, что [режим президента Сирии Башара] Асада достаточно стабилен, чтобы сохраниться», – сказал дипломат.

В середине октября к побережью Сирии была направлена ударная группа во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов», на борту которого будут размещены 15 истребителей Су-33 и МиГ-29К/КУБ, а также около 10 вертолетов Ка-52К, Ка-27 и Ка-31. По данным Минобороны, в состав группы вошли также тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков».