Сергей Кириенко возглавит наблюдательный совет «Росатома»

В ближайшее время Борис Грызлов уступит пост председателя наблюдательного совета «Росатома» первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко, рассказал «Ведомостям» близкий к руководству «Росатома» собеседник. Два человека в «Росатоме» подтвердили – замена Грызлова на Кириенко должна состояться на этой неделе. «Ротация менеджмента в госкорпорациях – это нормально, и периодически это надо делать. И вполне логично было бы, если бы Грызлова заменил Кириенко. Это нужно, чтобы сохранить преемственность», – рассуждает высокопоставленный сотрудник администрации президента.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на письменный вопрос «Ведомостей» не ответил, представитель «Росатома» от комментариев отказался.

В набсовете «Росатома» девять кресел: гендиректор госкорпорации входит туда по должности, остальные представляют президента и правительство. Председателя назначает президент. В полномочия набсовета, который является высшим органом управления корпорации, в частности, входит согласование и назначение членов правления, согласование гендиректоров предприятий ядерного оружейного комплекса, внесение изменений в стратегические документы (такие, как стратегия корпорации, определение ключевых показателей на год, стандарт закупок и т. п.).

Сразу после назначения Кириенко в Кремль 5 октября Путин назначил гендиректором «Росатома» первого замминистра экономического развития Алексея Лихачева. Он «человек Кириенко» и его назначение было условием перехода Кириенко в администрацию, ранее сообщал собеседник «Ведомостей» в Госдуме.

Например, от строительства третьего атомного ледокола нового поколения, продолжает он: «От выполнения программы строительства атомоходов нового поколения зависят круглогодичная навигация на Северном морском пути и успешная реализация работы «Ямал СПГ».

А вот с точки зрения работы в администрации президента и работы управления внутренней политики кураторство «Росатома» мало что дает Кириенко, добавляет собеседник.

Цель назначения Кириенко председателем набсовета – обеспечить преемственность и довести до конца уже начатые проекты, говорит близкий в «Росатому» человек. По сути, за чиновником останется ответственность за стратегическое развитие госкорпорации, отмечает он: «Нужно поддерживать работу «Росатома», для него это важно». Лихачев, по словам собеседника «Ведомостей», – молодой директор, его нужно прикрывать в дискуссиях с Минфином и аппаратом правительства, чтобы, к примеру, не возникало соблазна отказаться от инвестиции в будущее.

Грызлов возглавил набсовет «Росатома» в ноябре 2011 г., незадолго до ухода с поста председателя Госдумы. Назначение было политическим в качестве компенсации за уход с высокой позиции, считает собеседник в госкорпорации. «В «Росатоме» ждут указа президента. Возможно, задержка связана с тем, что Грызлову пока не подыскали другую позицию», – говорит еще один собеседник в корпорации. «У Грызлова остается Минская группа. Не думаю, что ему что-то еще будут предлагать», – предполагает близкий к Кремлю человек.

Один из предшественников Кириенко на посту кремлевского куратора внутренней политики Владислав Сурков был председателем совета директоров «Транснефтепродукта» – его работе во внутренней политике это ничего не давало, но повышало репутационный капитал, приводит пример близкий к Кремлю собеседник.

Сохранение за собой такого ресурса, как «Росатом», и назначение своего человека на должность гендиректора говорят, что «вес фигуры Кириенко несколько выше, чем тот, который дает сама по себе формальная позиция», считает политолог Евгений Минченко. Хотя использование финансов «Росатома» для нужд управления внутренней политики исключено, это было бы нарушением гласных и негласных норм, добавляет эксперт. Само по себе наличие финансово-организационной подпорки в виде «Росатома» еще не говорит о том, что Кириенко является некоей новой силой, но он имеет потенциал очень серьезно вырасти, полагает Минченко.

Вес Кириенко как куратора внутренней политики повышается за счет сохранения влияния на «Росатом» хотя бы благодаря тому, что после назначения Лихачева никто не прочитывает новое назначение Кириенко как способ удалить его из отрасли, говорит политолог Михаил Виноградов. Пока признаков того, чтобы конвертировать как-то росатомовский ресурс, нет, скорее стоит задача объединить вокруг себя разные команды и представителей разных групп, добавляет он.

Сохранение контроля за «Росатомом» придает Кириенко дополнительный вес, но вообще это довольно странная конструкция, полагает политолог Андрей Колесников: «С другой стороны, это свидетельствует о чрезвычайно высокой степени доверия к нему со стороны контрагентов внутри этой системы и о высоком доверии Путина». Более того, такая конструкция уникальна, а Кириенко в ней становится «политическим или номенклатурным олигархом», отмечает эксперт.

В подготовке статьи участвовал Алексей Никольский