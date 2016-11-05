В Москве ожидается резкое ухудшение погоды

В Москве и Подмосковье ожидается ухудшение погодных условий. «7-8 ноября в Московской, Смоленской, Тверской, Рязанской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Костромской областях ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и снега с дождем (7 ноября в Московской, 7-8 ноября в Тверской областях сильные), сильный гололед, налипание мокрого снега», - сообщает Гидрометцентр России. В связи с предстоящим резким ухудшением погодных условий в столице объявлено штормовое предупреждение.

В понедельник и во вторник под влиянием циклона ожидаются снегопад, метель, сильные порывы ветра (12-18 м/с). В Москве не исключено налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах возможны снежные заносы и гололед.

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода будет схожа с той, что была 75 лет назад, когда резкий приход циклона позволил провести легендарный парад на Красной площади 7 ноября 1941 г.

По словам метеоролога, в начале ноября 1941 г. немецкая авиация могла помешать властям СССР провести парад. Погода сыграла немаловажную роль - были низкая «нелетная» облачность и сильные осадки, несмотря на то что накануне в Москве была ясная морозная погода.

Тогда, 75 лет назад, синоптики предсказали скорый приход непогоды по явлению лунного гало, когда вокруг Луны образуется так называемое «свечение». «В верхних слоях тропосферы появляются кристаллики льда, которые, в свою очередь, говорили о появлении перистых облаков теплого фронта. Этот эпизод хорошо разбирается в метеорологической литературе», - передает его слова «Интерфакс».

В этом году, как и 75 лет назад, 6-7 ноября в Москву придет теплый фронт. Во второй половине субботы и в первой половине воскресенья будет морозная погода без осадков, но начиная с вечера в воскресенье и в ночь на понедельник ситуация резко изменится - начнутся мощный снегопад, метель, на дорогах образуется сильный гололед.

В понедельник ледяной коркой начнет покрываться дорога - будет очень скользко, предупредил Вильфанд.

«В связи с ухудшением погодных условий просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах. Кроме того, напоминаем водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений», - сообщает Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).