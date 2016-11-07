Михаил Саакашвили подал в отставку

Он объявил, что будет бороться с коррупцией в Киеве

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня заявил, что подает в отставку с поста губернатора Одесской области, который занимал с мая 2015 г. В прямом эфире телевидения из Одессы он обвинил власти Украины в потакании коррупции, назвав их «стервятниками». Украину, по всей видимости, Саакашвили покидать не собирается.

«Одесса разовьется только после того, как Киев будет освобожден от коррупционеров, которые прямо покровительствуют бандитизму и беспределу, в том числе в Одесской области, – сказал Саакашвили. – В этой ситуации я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки. Я не устану. Пусть они не надеются, пусть не рассчитывают избавиться от меня... Сколько надо для полной победы и для того, чтобы избавить Украину от этой мрази, от этой коррупционной грязи, которая капитализирует на крови наших солдат, на жертвах майдана, которая предала идею украинской революции и у которых единственная мотивация – набивать себе карманы, усиливать свой клан и окончательно ограбить Украину».

Сегодня же об отставке объявил соратник Саакашвили – начальник полиции Одесской области генерал Георгий Лорткипанидзе. «На данном этапе для развития одесской полиции нужна новая кровь. Сегодня я принял решение по собственной инициативе написать заявление об отставке с должности», – заявил Лорткипанидзе. Он заявил, что уходит из-за сложной кадровой обстановки в полиции. Впрочем, Саакашвили в Facebook написал, что Лорткипанидзе устал от «травли со всех сторон» в «полностью прогнившей системе». В мае 2016 г. ушла еще одна соратница экс-президента Грузии на Украине – первый замминистра МВД Эка Згуладзе, занимавшаяся реформой полиции.

Сам Саакашвили заявлял, что в случае победы своей партии на парламентских выборах вернется в грузинскую политику, не покидая политику украинскую. «Я действительно собираюсь вернуться в Грузию и защитить интересы результатов выборов», – заявил Саакашвили в Нью-Йорке до выборов во время встречи со сторонниками. На выборах 8 октября в Грузии партия «Единое национальное движение», созданная Саакашвили, прошла в парламент, получив 27 мест. Но правящая партия «Грузинская мечта» получила конституционное большинство – 115 мест в парламенте. После выборов Саакашвили заявил, что будет продолжать работать на Украине, а в Грузию съездит ненадолго.

На родине Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам, в том числе о превышении полномочий и растрате бюджетных средств. Прокуратура Украины отказывала в его выдаче грузинской стороне.

По мнению украинских политологов, отставка Саакашвили – заявка на создание собственной политической партии на Украине.