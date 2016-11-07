Международная жизнь

Михаил Саакашвили подал в отставку

Он объявил, что будет бороться с коррупцией в Киеве
Михаил Саакашвили подал в отставку
Михаил Саакашвили подал в отставку
Sergei Poliakov / AP

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня заявил, что подает в отставку с поста губернатора Одесской области, который занимал с мая 2015 г. В прямом эфире телевидения из Одессы он обвинил власти Украины в потакании коррупции, назвав их «стервятниками». Украину, по всей видимости, Саакашвили покидать не собирается.

«Одесса разовьется только после того, как Киев будет освобожден от коррупционеров, которые прямо покровительствуют бандитизму и беспределу, в том числе в Одесской области, – сказал Саакашвили. – В этой ситуации я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки. Я не устану. Пусть они не надеются, пусть не рассчитывают избавиться от меня... Сколько надо для полной победы и для того, чтобы избавить Украину от этой мрази, от этой коррупционной грязи, которая капитализирует на крови наших солдат, на жертвах майдана, которая предала идею украинской революции и у которых единственная мотивация – набивать себе карманы, усиливать свой клан и окончательно ограбить Украину».

Саакашвили не будет возвращаться в Грузию

Сегодня же об отставке объявил соратник Саакашвили – начальник полиции Одесской области генерал Георгий Лорткипанидзе. «На данном этапе для развития одесской полиции нужна новая кровь. Сегодня я принял решение по собственной инициативе написать заявление об отставке с должности», – заявил Лорткипанидзе. Он заявил, что уходит из-за сложной кадровой обстановки в полиции. Впрочем, Саакашвили в Facebook написал, что Лорткипанидзе устал от «травли со всех сторон» в «полностью прогнившей системе». В мае 2016 г. ушла еще одна соратница экс-президента Грузии на Украине – первый замминистра МВД Эка Згуладзе, занимавшаяся реформой полиции.

Мария Гайдар ушла из администрации Одесской области

Сам Саакашвили заявлял, что в случае победы своей партии на парламентских выборах вернется в грузинскую политику, не покидая политику украинскую. «Я действительно собираюсь вернуться в Грузию и защитить интересы результатов выборов», – заявил Саакашвили в Нью-Йорке до выборов во время встречи со сторонниками. На выборах 8 октября в Грузии партия «Единое национальное движение», созданная Саакашвили, прошла в парламент, получив 27 мест. Но правящая партия «Грузинская мечта» получила конституционное большинство – 115 мест в парламенте. После выборов Саакашвили заявил, что будет продолжать работать на Украине, а в Грузию съездит ненадолго.

На родине Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам, в том числе о превышении полномочий и растрате бюджетных средств. Прокуратура Украины отказывала в его выдаче грузинской стороне.

По мнению украинских политологов, отставка Саакашвили – заявка на создание собственной политической партии на Украине.

Preloader gallery
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков Тбилиси.
Алексей Куденко / РИА Новости
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков Тбилиси.
1/9
Кандидат от коалиции "Грузинская мечта" Георгий Маргвелашвили (справа) после голосования на одном из избирательных участков города. Читайте подробнее
Зураб Джавахадзе / ИТАР-ТАСС
Кандидат от коалиции "Грузинская мечта" Георгий Маргвелашвили (справа) после голосования на одном из избирательных участков города. Читайте подробнее
2/9
На одном из избирательных участков Тбилиси.
Sergei Grits / AP
На одном из избирательных участков Тбилиси.
3/9
Кандидат от "Единого национального Движения" Давид Бакрадзе во время голосования на одном из избирательных участков города. Читайте подробнее
Зураб Джавахадзе / ИТАР-ТАСС
Кандидат от "Единого национального Движения" Давид Бакрадзе во время голосования на одном из избирательных участков города. Читайте подробнее
4/9
На одном из избирательных участков в Тбилиси
Shakh Aivazov / AP
На одном из избирательных участков в Тбилиси
5/9
Кандидат в президенты от партии "Демократическое движение - единая Грузия" Нино Бурджанадзе выходит из кабинки для голосования на одном из избирательных участков Тбилиси. Читайте подробнее
Александр Имедашвили / РИА Новости
Кандидат в президенты от партии "Демократическое движение - единая Грузия" Нино Бурджанадзе выходит из кабинки для голосования на одном из избирательных участков Тбилиси. Читайте подробнее
6/9
Президент Грузии Михаил Саакашвили голосует на президентских выборах на одном из избирательных участков Тбилиси.
Shakh Aivazov / AP
Президент Грузии Михаил Саакашвили голосует на президентских выборах на одном из избирательных участков Тбилиси.
7/9
Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили во время голосования на одном из избирательных участков города.
Зураб Джавахадзе / ИТАР-ТАСС
Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили во время голосования на одном из избирательных участков города.
8/9
Читайте подробнее
Sergei Grits / AP
Читайте подробнее
9/9
Комментарии  ()
Ворочун
14:47 07.11.2016
Я вздрогнул, когда увидел заголовок. Стало нехорошо. Но если он действительно собирается более масштабными делами заняться - то слава богу. Это для блага Украины. Иначе - Стрелков и моторылы.
00
Комментировать
Фото
Также в рубрике