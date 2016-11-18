Суд посчитал законным признание «Левада-центра» иностранным агентом

Замоскворецкий районный суд подтвердил включение «Левада-центра» в реестр иностранных агентов. Организация требовала признать незаконным включение ее в реестр, которое произошло в начале сентября. Представители «Левада-центра» сообщили, что будут обжаловать решение суда.

Адвокат организации Александр Григорьев заявил, что факты, указанные в акте проверки, не свидетельствуют об осуществлении политической деятельности. Политической деятельностью посчитали интервью директора «Левада-центра» Льва Гудкова и руководителя отдела социокультурный исследований организации Алексея Левинсона, но эти интервью не имели отношения к «Левада-центру», заявил адвокат. Он напомнил, что Конституционный суд разъяснял, что нельзя применять закон об иностранных агентах за высказывания частных лиц несмотря на место их работы. Он добавил, что в акте проверки Минюст ссылается на последнюю версию закона об иностранных агентах, хотя проверка проводилась за тот период, когда действовала предыдущая редакция, а закон обратной силы не имеет. Именно в этом году в законе прописали, что проведение исследований общественного мнения относится к политической деятельности. В 2014 г. проводилась плановая проверка «Левада-центра», проверялись те же самые документы, в акте той проверки говорилось, что организация не ведёт политическую деятельность, напомнил адвокат.

Григорьев заявил, что акт проверки составлен некорректно, а вывод, что организация осуществляет политическую деятельность, основан на ссылках из интернета. Кроме того, адвокат заявил, что не были представлены документы, которые бы обосновывали проведение внеплановой проверки. Решение о включении организации в реестр абсолютно необоснованно, заявил Григорьев.

Минюст подтвердил, что проверка «Левада-центра» проводилась на основании заявления лидера «Антимайдана», бывшего сенатора Дмитрия Саблина. Решение является законным и обоснованным, заявила представитель Минюста. По ее словам, политической деятельностью признано распространение мнения непосредственных руководителей и учредителей организации, в своих публикациях они отождествляли себя с организацией и указывали свои должности. Три из восьми публикаций интервью руководителей организации, которые в акте указываются в качестве примеров политической деятельности, были размещены уже после вступления в силу поправок, уточнивших понятие политической деятельности, сказала она: «Оставшиеся же публикации были на сайтах, это мнение продолжало распространяться на момент принятия новой нормы». Распоряжение же о включении организации в реестр составлено в рамках нормативно-правовых актов и внутренних документов Минюста, поэтому никакого нарушения не было, сказала она.

В акте проверки Минюст сослался на формы политической деятельности, в данном случае это распространение мнений, сказала представитель Минюста: «Представитель организации говорит свое мнение о каких-то процессах, организация солидная, вашим мнением интересуются многие. Вы полагаете, что такие формулировки, как "парадокс успеха аморальной власти" и "система власти как мафиозная и коррумпированная" в интервью Льва Гудкова не угроза основам конституционного строя»? Адвокат уточнил, как соотносится это со свободой слова. «Свобода слова бесспорна, и никто ее не оспаривает. Но это право не может быть исключительным, если речь идет о защите прав других граждан. Никто не запрещает вам говорить, просто была создана такая форма, при которой вы должны вступить в определенный реестр», – сказала сотрудник Минюста.

«Левада-центр» был внесен в реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента, в начале сентября.

Наличие у НКО признаков агента (финансирование из-за рубежа и политическая деятельность) установлено в ходе внеплановой документарной проверки, заявлял Минюст. По закону об НКО к политической деятельности, в частности, относится «формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов или проведения иных социологических исследований».

Проверка организации началась во второй половине августа и закончилась 31 августа. Иностранным финансированием Минюст посчитал договоры, заключенные с западными университетами и международными исследовательскими компаниями.

Собеседник «Ведомостей», близкий к Кремлю, говорил тогда, что «Левада-центр» давно входил в список кандидатов на получение статуса агента, а последней каплей могло стать исследование об обвале рейтинга «Единой России», проведённое незадолго до выборов.