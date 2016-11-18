Amnesty International призвала Россию отменить закон об иностранных агентах

Об этом говорится в докладе к четырехлетию вступления его в силу

Amnesty International заявила о разрушительных последствиях закона об иностранных агентах для некоммерческих организаций (НКО). Об этом говорится в докладе организации «Агенты народа», выпущенном к четырехлетию закона. «Во многих случаях НКО предоставляют услуги, которые по тем или иным причинам не смогло предоставить государство, например юридическое представительство или психологическую поддержку для жертв дискриминации или насилия», – говорится в докладе. Однако эти возможности оказались либо заблокированы, либо находятся под угрозой, поскольку такую деятельность могут расценить как политическую и навесить «ярлык иностранного агента», пишут правозащитники.

При этом большинство сотрудников НКО, с которыми разговаривали представители Amnesty International, говорили, что готовы принять российское финансирование, однако это не представляется возможным, в частности из-за того, что лишь малая часть финансирования доходит до правозащитных организаций. Граждане очень мало жертвуют правозащитным НКО, а представители бизнеса не поддерживают их, боясь негативных последствий для их отношений с властями.

За четыре года в реестр иностранных агентов было включено 148 организаций, большая часть из них попала туда после мая 2014 г., когда Министерство юстиции получило полномочия принудительно вносить организации в реестр. При этом только 19 организаций смогли в суде доказать, что они отказались от иностранного финансирования и их можно исключить из реестра. 27 организаций после включения в реестр были закрыты, говорится в докладе.

В нем рассказывается о нескольких организациях, которые были внесены в реестр иностранных агентов. Так, у экологической организации «Беллона-Мурманск» политической деятельностью сочли публикацию отчета о промышленном загрязнении российской части Баренц-региона, который был выпущен норвежским отделением «Беллоны». В отчете организация критиковала природоохранное законодательство и практику, а также дала рекомендации по их улучшению. Однако представители Минюста сочли, что организация формирует негативное общественное отношение к российскому законодательству в области охраны окружающей среды. В октябре 2015 г. организация была закрыта.

У экологического центра «Дронт» иностранным финансированием сочли 500 руб., полученные от «Беллоны-Мурманск» за подписку на издаваемую организацией газету и заем у еще одной природоохранной НКО, которая оказалась в реестре иностранных агентов, а также грант от Русской православной церкви. Проверка «Дронта» проводилась по письму одного из активистов Национально-освободительного движения депутата Госдумы Евгения Федорова. В феврале 2016 г. «Дронт» принял решение временно приостановить деятельность до тех пор, пока организация не выйдет из реестра.

Руководитель организации «Женщины Дона» (занимается поддержкой семей, оказавшихся в сложных ситуациях, и реализацией социальных проектов) Валентина Череватенко оказалась первой, против кого возбудили уголовное дело за неисполнение закона об иностранных агентах.

Amnesty International в докладе рекомендует российским властям отменить закон об иностранных агентах, а в качестве промежуточной меры призывает немедленно приостановить его применение и воздержаться от включения новых организаций в реестр. Также организация призвала российские власти публично признать важную роль, которую НКО и правозащитники играют в обществе, и обеспечить их защиту от преследований и нападений.