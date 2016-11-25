Россия может возобновить поставки газа на Украину по предоплате

«Сегодня исполняется год, как НАК «Нафтогаз Украины» не импортирует газ со стороны Российской Федерации. Эта дата является знаковой для независимой Украины, поскольку еще три года назад газ был главным символом политической и экономической зависимости нашего государства от северного соседа», - говорится в открытом письме «Нафтогаза», опубликованном на его сайте в пятницу.

В этот же день в Москве министр энергетики Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович обсудили возможность поставки Украине 1,5-4 млрд куб. м российского газа. Поставки будут возможны после предоплаты от Украины, рассказал Новак по итогам встречи, передал «Интерфакс». Транзит газа в Европу через Украину был ключевым вопросом для обсуждения, сказал Новак. Риски надежного прохождения зимы со стороны Украины и надежного транзита сохраняются, подчеркнул министр.

«Нафтогаз Украины» перестал закупать российский газ в ноябре 2015 г. Поставки из России сократились с 14,5 млрд куб. м в 2014 г. до 6,1 млрд куб. м в 2015 г., доля российского газа в потреблении Украины – с 34 до 18%. В прошлом году украинская компания импортировала 16,4 млрд куб. м газа, удвоив поставки из Европы.

В июне 2016 г. «Нафтогаз» заявил о готовности вновь покупать российское топливо, если «Газпром» предложит цену ниже, чем европейские поставщики, и будет согласован очередной «зимний пакет» (по которому, в частности, в 2015 г. Россия предоставляла Украине скидку на газ специальным постановлением правительства. – «Ведомости»). Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подтверждал получение письма от «Нафтогаза»: «Речь идет о девяти месяцах: втором полугодии и I квартале 2017 г. То есть о всей предстоящей зиме и периоде подготовки к ней». Но «Нафтогаз» предложил «Газпрому» подписать дополнение к существующему контракту, на что не согласилась российская сторона. «У нас всегда была позиция, что никаких изменений к контракту не может быть до конца 2019 г.», - передавало тогда слова Новака «РИА Новости».

В III квартале средневзвешенная цена импорта газа с транспортировкой до границы Украины для «Нафтогаза» составила $194 за т/км, сообщила компания. Россия готова продавать газ Украине за $180 за 1000 куб. м, говорил в конце октябре президент Владимир Путин.

В январе – марте 2016 г. «Нафтогаз» импортировал 2,01 млрд куб. м газа по средней цене $198 за 1000 куб. м, в IV и III кварталах 2015 г. цена была $228 и $266 за 1000 куб. м соответственно. Скидка на российский газ перестала действовать 31 марта.

Россия и Еврокомиссия договорились провести трехсторонюю встречу с Украиной по газу. Она может пройти в ближайшие дни в Брюсселе, сказал Шефчович. «Учитывая, что зимний период наступил в более ранние сроки, зима ожидается холодной, актуален вопрос о надежности транзита европейским потребителям газа. Мы обсудили реализацию действующих контрактов и договорились с г-ном Шефчовичем о том, что отдельно встретимся в трехстороннем формате вместе с представителями украинской стороны, для того чтобы обсудить в рамках действующих контрактов поставки газа, необходимость их в осенне-зимний период и, соответственно, исполнение контракта, надежное прохождение осенне-зимнего периода», - заявил Новак. Минэнерго видит риски для прохождения зимы, из-за того что летом газ в подземные хранилища на Украине был закачан в неполном объеме, подчеркнул министр (цитаты по «Интерфаксу»).

«Нафтогаз» ранее заявлял, что запасы газа в ПХГ достаточны для прохождения отопительного сезона, есть технические возможности для дополнительного импорта на случай суровой зимы.