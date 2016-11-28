Путин уволил чиновников, ставших академиками РАН

Президент Владимир Путин уволил ряд чиновников управделами президента, Минобороны, Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел в связи с их избранием в Российскую академию наук. Указы об увольнении опубликованы на сайте Кремля.

В частности, Путин уволил с военной службы и освободил от должности начальника управления регистрации и архивных фондов ФСБ генерал-лейтенанта Василия Христофорова «по достижении предельного возраста пребывания на военной службе». По собственному желанию уволены заместитель управляющего делами президента – начальник главного мецицинского управления управделами Константин Котенко, начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Фисун и замруководителя МВД – начальник Следственного департамента МВД Александр Савенков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос, связано ли их освобождение от должностей с избранием в РАН. «Да», – сказал он «РИА Новости».

На прошлой неделе в ходе заседания президентского Совета по науке и образованию Путин возмутился неисполнением его прошлогодней просьбы к чиновникам и президенту Академии наук (РАН) Владимиру Фортову не избирать в РАН высших должностных лиц. В РАН попали высокопоставленные чиновники из управделами президента, Министерства образования, МВД, ФСБ и Минобороны, заявил президент. «Зачем вы это сделали? <...> Это первый вопрос. И второй – что мне теперь делать с этим?» – спросил Путин Фортова. Тот ответил, что все чиновники сообщили до избрания, что получили на это разрешение.

В ходе дальнейшей дискуссии Путин добился от Фортова признания чиновников-академиков «крупными учеными» и заявил, что должен будет предоставить им «возможность заняться наукой». После заседания Фортов сообщил, что таких чиновников «человек 5–7», их дальнейшую судьбу решит президент и решения будут приниматься индивидуально.

Также Путин заявил, что в отношении чиновников из управделами, министерств и ФСБ, ставших академиками и членами-корреспондентами РАН, будут приняты кадровые решения. «Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления», – говорил он Фортову.

Самым высокопоставленным силовиком, избранным членкором по отделению права, стал замминистра внутренних дел – начальник следственного департамента Александр Савенков.