Власть

Путин уволил чиновников, ставших академиками РАН

Освобождены от должностей замруководителя МВД Савенков, генерал ФСБ Христофоров, главный военный медик Фисун
Путин уволил чиновников, ставших академиками РАН
Путин уволил чиновников, ставших академиками РАН
ALEXANDER NEMENOV / AFP

Президент Владимир Путин уволил ряд чиновников управделами президента, Минобороны, Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел в связи с их избранием в Российскую академию наук. Указы об увольнении опубликованы на сайте Кремля.

В частности, Путин уволил с военной службы и освободил от должности начальника управления регистрации и архивных фондов ФСБ генерал-лейтенанта Василия Христофорова «по достижении предельного возраста пребывания на военной службе». По собственному желанию уволены заместитель управляющего делами президента – начальник главного мецицинского управления управделами Константин Котенко, начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Фисун и замруководителя МВД – начальник Следственного департамента МВД Александр Савенков.

Владимир Фортов (справа) считает избранных в РАН чиновников настоящими учеными
Владимир Путин пригрозил уволить чиновников-академиков
Президента возмутило, что они не выполнили его указание не избираться в РАН

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос, связано ли их освобождение от должностей с избранием в РАН. «Да», – сказал он «РИА Новости».

На прошлой неделе в ходе заседания президентского Совета по науке и образованию Путин возмутился неисполнением его прошлогодней просьбы к чиновникам и президенту Академии наук (РАН) Владимиру Фортову не избирать в РАН высших должностных лиц. В РАН попали высокопоставленные чиновники из управделами президента, Министерства образования, МВД, ФСБ и Минобороны, заявил президент. «Зачем вы это сделали? <...> Это первый вопрос. И второй – что мне теперь делать с этим?» – спросил Путин Фортова. Тот ответил, что все чиновники сообщили до избрания, что получили на это разрешение.

Главнокомандующий академиками

В ходе дальнейшей дискуссии Путин добился от Фортова признания чиновников-академиков «крупными учеными» и заявил, что должен будет предоставить им «возможность заняться наукой». После заседания Фортов сообщил, что таких чиновников «человек 5–7», их дальнейшую судьбу решит президент и решения будут приниматься индивидуально.

Также Путин заявил, что в отношении чиновников из управделами, министерств и ФСБ, ставших академиками и членами-корреспондентами РАН, будут приняты кадровые решения. «Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления», – говорил он Фортову.

Самым высокопоставленным силовиком, избранным членкором по отделению права, стал замминистра внутренних дел – начальник следственного департамента Александр Савенков.

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Комментарии  ()
Мих.Дм.
12:30 28.11.2016
Беспроигрышный ход. С одной стороны, какая-то ротация кадров, которой нет в монопольной стране. С другой - наказание "непослушных" чиновников (хотя на фоне той же коррупции это детские шалости). С третьей - увольнение зажиревших "слуг государства", что, безусловно, понравится народу.
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