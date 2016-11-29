Демократия
Статья опубликована в № 4213 от 29.11.2016 под заголовком: Из врагов в помощники

Занимавшийся делом ЮКОСа бывший следователь поработает на Ходорковского

Экс-сотрудник прокуратуры поможет «Открытой России» проводить расследования
В движение «Открытая Россия» Степанов вступать не собирается
В движение «Открытая Россия» Степанов вступать не собирается
Е. Дмитриева для Ведомостей

Бывший руководитель отдела международно-правового сотрудничества Следственного комитета при прокуратуре (СКП) Игорь Степанов, занимавшийся в том числе делом ЮКОСа, начал сотрудничество с «Открытой Россией» Михаила Ходорковского в качестве эксперта. Об этом сообщил «Ведомостям» сам Степанов и подтвердили в «Открытой России». По словам Степанова, он сам предложил «Открытой России» помощь в разработке новых законов, о которой ранее заявляла организация.

Как рассказывает Степанов, в СКП он готовил запросы о правовой помощи по уголовным делам, в том числе по первому делу ЮКОСа. По его словам, тогда он не думал, является ли это дело политическим, а во втором деле ЮКОСа есть «моменты, которые можно было использовать для обжалования». В 2011 г. Степанов приостановил службу и избрался в органы местного самоуправления в Калужской области. В 2016 г. его полномочия истекли, а на работу в СКР он не пошел. Степанов также оспаривал в суде указ президента 2010 г. о выделении СКР из состава Генпрокуратуры, но Верховный суд жалобу отклонил. В движение «Открытая Россия» Степанов вступать не собирается: «Мне все равно, как относятся к Ходорковскому российские власти и как он относится к ним. Есть проблемы, стоящие перед страной. Считаю, что через несколько лет она развалится, если не исправить ситуацию».

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Степанов будет заниматься расследованиями, которые планируют публиковать на сайте «Открытой России», говорит исполнительный директор организации Тимур Валеев: «Он также будет осуществлять экспертную поддержку по юридическому направлению, в том числе в части несоответствия друг другу разных законов и подзаконных актов». Кроме того, у Степанова есть наработки по поправкам в Конституцию и действующее законодательство и он может присоединиться к экспертам, которые занимаются этим вопросом в «Открытой России», добавляет Валеев.

В оппозиции давно критикуют проекты Ходорковского за неразборчивость в кадровой политике, напоминает политолог Александр Пожалов: «Представители «Открытой России» никогда не скрывали, что в их проектах участвуют люди, которые еще недавно были в околовластной системе. И Ходорковский сознательно привлекает внимание к таким случаям, чтобы показать отличие от других структур оппозиции, которые часто превращаются в закрытые группы для своих и теряют способность к конструктивной критике». Ходорковский же показывает, что готов к сотрудничеству с людьми разных взглядов, ему важны не прошлые заслуги перед оппозиционным движением, а скорее польза от данного человека в конкретный момент, считает эксперт: «Кроме того, он посылает сигналы потенциальным сочувствующим во власти, что с ними тоже готовы взаимодействовать, если в какой-то момент они перейдут в оппозицию, – прагматичный бизнесовый подход».

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