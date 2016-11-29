Занимавшийся делом ЮКОСа бывший следователь поработает на Ходорковского

Бывший руководитель отдела международно-правового сотрудничества Следственного комитета при прокуратуре (СКП) Игорь Степанов, занимавшийся в том числе делом ЮКОСа, начал сотрудничество с «Открытой Россией» Михаила Ходорковского в качестве эксперта. Об этом сообщил «Ведомостям» сам Степанов и подтвердили в «Открытой России». По словам Степанова, он сам предложил «Открытой России» помощь в разработке новых законов, о которой ранее заявляла организация.

Как рассказывает Степанов, в СКП он готовил запросы о правовой помощи по уголовным делам, в том числе по первому делу ЮКОСа. По его словам, тогда он не думал, является ли это дело политическим, а во втором деле ЮКОСа есть «моменты, которые можно было использовать для обжалования». В 2011 г. Степанов приостановил службу и избрался в органы местного самоуправления в Калужской области. В 2016 г. его полномочия истекли, а на работу в СКР он не пошел. Степанов также оспаривал в суде указ президента 2010 г. о выделении СКР из состава Генпрокуратуры, но Верховный суд жалобу отклонил. В движение «Открытая Россия» Степанов вступать не собирается: «Мне все равно, как относятся к Ходорковскому российские власти и как он относится к ним. Есть проблемы, стоящие перед страной. Считаю, что через несколько лет она развалится, если не исправить ситуацию».

Степанов будет заниматься расследованиями, которые планируют публиковать на сайте «Открытой России», говорит исполнительный директор организации Тимур Валеев: «Он также будет осуществлять экспертную поддержку по юридическому направлению, в том числе в части несоответствия друг другу разных законов и подзаконных актов». Кроме того, у Степанова есть наработки по поправкам в Конституцию и действующее законодательство и он может присоединиться к экспертам, которые занимаются этим вопросом в «Открытой России», добавляет Валеев.

В оппозиции давно критикуют проекты Ходорковского за неразборчивость в кадровой политике, напоминает политолог Александр Пожалов: «Представители «Открытой России» никогда не скрывали, что в их проектах участвуют люди, которые еще недавно были в околовластной системе. И Ходорковский сознательно привлекает внимание к таким случаям, чтобы показать отличие от других структур оппозиции, которые часто превращаются в закрытые группы для своих и теряют способность к конструктивной критике». Ходорковский же показывает, что готов к сотрудничеству с людьми разных взглядов, ему важны не прошлые заслуги перед оппозиционным движением, а скорее польза от данного человека в конкретный момент, считает эксперт: «Кроме того, он посылает сигналы потенциальным сочувствующим во власти, что с ними тоже готовы взаимодействовать, если в какой-то момент они перейдут в оппозицию, – прагматичный бизнесовый подход».