Верховный суд не нашел доказательств нарушений на выборах в Госдуму

Верховный суд России отклонил иск партии «Яблоко», которая добивалась отмены результатов выборов в Госдуму. В партии ссылались на допущенные в ходе парламентской кампании нарушения при проведении агитации, а также при подсчете голосов. «Яблоко» утверждало, что перед подведением итогов выборов ЦИК не дал надлежащего ответа на жалобу партии — хотя по закону только после рассмотрения всех поступивших жалоб может быть подписан итоговый протокол.

Заседание суда проходило в почти пустом зале: судьба кампании интересовала немногочисленные СМИ, а заявителей представлял одинокий юрист «Яблока» Алексей Сюзюмов (в зале был также замечен зампред партии Николай Рыбаков, но он покинул заседание после первого перерыва). Это очевдно констрастировало с процессом 2008 г., когда итоги избирательной кампании оспаривала компартия: зал тогда был полон, а защищать позицию партии прибыли почти все руководство КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым. Если процесс по иску компартии шел три дня, то с обращением «Яблока» Верховный суд разобрался за день.

В ходе парламентских выборов в Госдуму не было столь масштабных нарушений, которые могли бы поставить под вопрос результаты кампании, настаивал начальник отдела избирательных споров и судебного представительства ИК Дмитрий Воронин. «Ни одного мало-мальски стоящено доказательства «Яблоко» не представило — ни одного решения судов, ни одного акта правоохранительных органов, нам предлагают оценивать слова. Нам предлагают аннулировать волеизъявление миллионов граждан только потому, что кто-то недоволен результатом, который не позволил принять участие в распределении мандатов», доказывал Воронин. Позицию центризбиркома поддержала прокурор Лариса Степанова: доказательств нет, говорить о нарушениях, которые повлияли на волеизъявление избирателя не приходится, заявила она.

Представитель «Яблока» просил суд истребовать материалы проверок, проводившихся Центризбиркомом, либо прокуратурой в ряде регионов, а также видеозаписей с участков, где были зафиксированы нарушения. Но суд такую идею не поддержал. Верховный суд не уполномочен вторгаться в компетенцию нижестоящих судов, доказывал Воронин. Исследование таких материалов означало бы, что он проверяет законность решений участковых комиссий, а это вправе сделать только районный суд. Запрошенные материалы не имеют отношения к Центризбиркому, согласилась прокурор Лариса Степанова — а значит, нет оснований для их истребования.

Тогда Сюзюмов попросил отложить процесс и дождаться решений судов, которые по искам «Яблока» сейчас проверяют решения участковых комиссий в Санкт-Петербурге. Он напомнил, что Кодекс административного судопроизводства, по которому теперь рассматриваются избирательные споры, практически не оставляет на это времени: он дает всего три месяца на обжалование итогов выборов. Но и в этом ему было отказано. В результате суду не потребовалось много времени, чтобы отклонить иск «Яблока».

Председатель «Яблока» Эмилия Слабунова заявила, что партия планирует обжаловать решение суда. «Естественно, мы будем по всем дальнейшим инстанциям обжаловать, вплоть до Европейского суда»,— цитирует ее «Интерфакс». По ее мнению, прозвучавшие аргументы о том, что масштабы нарушений на выборах незначительны и не являются основанием для отмены выборов, «не выдерживают никакой критики».