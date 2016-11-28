«Яблоко» оспаривает в суде итоги выборов в Госдуму

Верховный суд во вторник рассмотрит иск «Яблока» об отмене результатов выборов в Госдуму, следует из расписания суда. В своем иске («Ведомости» с ним ознакомились) партия ссылается на то, что в ходе завершившейся в сентябре избирательной кампании не было соблюдено одно из основных условий проведения свободных выборов – обеспечение гарантий равного доступа кандидатов, равных возможностей для ведения предвыборной агитации, беспристрастной, открытой и гласной работы избирательных комиссий и неучастия органов государственной власти в процессе агитации.

В частности, под видом информирования избирателей о выборах многие СМИ осуществляли агитацию в пользу «Единой России», говорится в иске, отмечается и отсутствие «деятельной реакции» на клевету (речь идет о тиражах поддельных газет «Совершенно секретно» и листовок). Во многих регионах партия столкнулась с противодействием при проведении публичных агитмероприятий: местные органы власти незаконно под разными надуманными предлогами отказывали в согласовании пикетов – тогда как пикеты «Единой России» проводились свободно и без каких-либо административных препятствий, подчеркивается в жалобе. Данные нарушения не позволяют выявить действительную волю избирателей, поскольку получаемая ими информационная картина была значительным образом искажена, настаивает «Яблоко».

Также партия ссылается на серьезное ограничение возможностей для организации наблюдения за голосованием: предельное усложнение законодателем порядка допуска на участки наблюдателей и журналистов привело к сокращению их числа, что сделало процедуру голосования и подсчета голосов значительно менее прозрачной. Кроме того, «Яблоко» фиксировало случаи недопуска на участки наблюдателей, кандидатов и членов комиссий с правом совещательного голоса в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области, Дагестане и Кабардино-Балкарии (в общей сложности в жалобе указано 16 участков). Кроме того, по мнению партии, не была дана оценка фактам массового голосования по открепительным удостоверениям в Москве и повсеместному нарушению участковыми комиссиями порядка сортировки и подсчета бюллетеней.

Прецедент-2003 Итоги выборов в Госдуму 2003 г. были оспорены в суде КПРФ и «Яблоком». В 2005 г., после отклонения иска, обе партии и несколько частных лиц подали жалобу в ЕСПЧ, который нарушения права на свободные выборы не обнаружил.

Член Центризбиркома Александр Кинев говорит, что считает некорректным комментировать жалобу «Яблока» до суда, но отмечает, что доводы партии схожи с теми, что были изложены в жалобе яблочников в ЦИК: на прошлой неделе комиссия пришла к выводу, что большая часть изложенных в этом документе нарушений избирательного законодательства не находит подтверждения. Из 26 эпизодов установить факты нарушений удалось только в четырех случаях, вспоминает Кинев, но ни в одном из них нарушения не повлияли на результаты волеизъявления избирателей. Еще по трем правоохранительные органы продолжают проверку.

ЦИК очень узко подходит к вопросу: ему требуются доказательства фальсификации результатов голосования на десятках тысяч избирательных участков, но это невозможно с организационной точки зрения, говорит зампред «Яблока» Николай Рыбаков. Партия же намерена доказать, что на окончательный результат влияет не только подсчет голосов, но и агитационная кампания, и то, что происходило на дебатах. «Яблоко» также представит новые доказательства нарушений, обещает Рыбаков: например, при помощи видеозаписи с участков удалось подсчитать, что количество проголосовавших там избирателей намного ниже, чем в итоговых документах, а на одном из участков разница составила 1700 человек. Это будет долгий процесс и не факт, что он завершится в Верховном суде, предупреждает Рыбаков: он напоминает, что недавно Европейский суд по правам человека признал незаконным снятие списка «Яблока» с выборов 2006 г. в Карелии – пусть даже на это и ушло 10 лет.

У «Яблока» нет шансов выиграть иск, уверен руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев: судебная практика пошла по пути скрупулезного арифметического подсчета, когда требуется доказывать факт несоответствия результатов волеизъявления на большом количестве участков. Он вспоминает, что в свое время КПРФ принесла в суд около 14 000 протоколов, полученных наблюдателями и не совпадавших с официальными результатами, – и была отправлена в районные суды оспаривать итоги голосования на каждом отдельном участке. «Яблоко» этого не сделает – у них на всю страну было 2000–3000 наблюдателей, – но если сомнения в итогах выборов существуют, то есть смысл дойти с этим до суда, считает коммунист. По его словам, юрслужба КПРФ тоже изучает результаты выборов, но пока материала недостаточно, чтобы с этим идти в суд.