В Кремле по-новому работают с регионами: курирует их лично начальник управления внутренней политики

Технократические навыки Сергея Кириенко пришлись ко двору в Кремле, где все больше внимания обращают на текущие, а не на прежние достижения чиновников

В Кремле за полтора года до президентских выборов началась перестройка работы управления внутренней политики (УВП) – самого крупного в президентской администрации. Первый замруководителя администрации Сергей Кириенко меняет функционал регионального блока, принципы работы с губернаторами и методику оценки их деятельности, рассказали два собеседника в администрации президента.

Прежде всего изменится схема работы с регионами: решено отказаться от поста замначальника УВП. Сейчас эту работу курирует лично начальник УВП Андрей Ярин, а пост его зама, который прежде занимал Игорь Дивейкин (перешел в Госдуму), вакантен. Ярин сохранит за собой региональное направление, а замначальника УВП до конца года будет назначен человек, который сконцентрируется только на выборах в регионах, говорят собеседники, – аналитике, социологии и работе с политологами. Если структура УВП будет перестраиваться, под новые задачи будет создано отдельное подразделение, которое будет заниматься именно выборами в регионах, сказали оба, но в ближайшее время такая перестройка не ожидается.

Три близких к Кремлю собеседника говорят, что перестройка УВП совпадет с общей реформой администрации, которую лоббирует ее руководитель Антон Вайно: реформа может состояться в конце 2016 г. – начале 2017 г. Еще один собеседник «Ведомостей», работавший в Кремле, полагает, что реформу администрации скорее всего отложат до президентских выборов.

При предшественнике Кириенко Вячеславе Володине работа с территориями тоже была замкнута на начальника УВП – сначала на Олега Морозова, затем Татьяну Воронову, то же и при Владиславе Суркове, вспоминает бывший федеральный чиновник. Но при Суркове активную роль играли региональные кураторы – с большими полномочиями и обязанностью постоянно посещать свои регионы, встречаться и с руководителями, и с оппозицией, а при Володине все было завязано на начальника управления и лично на Володина. Что касается замначальника УВП по выборам, такие функции выполнял Алексей Анисимов, переведенный затем в Общероссийский народный фронт.

В Кремле за полтора года до президентских выборов началась перестройка работы управления внутренней политики (УВП) – самого крупного в президентской администрации. Первый замруководителя администрации Сергей Кириенко меняет функционал регионального блока, принципы работы с губернаторами и методику оценки их деятельности, рассказали два собеседника в администрации президента.

Прежде всего изменится схема работы с регионами: решено отказаться от поста замначальника УВП. Сейчас эту работу курирует лично начальник УВП Андрей Ярин, а пост его зама, который прежде занимал Игорь Дивейкин (перешел в Госдуму), вакантен. Ярин сохранит за собой региональное направление, а замначальника УВП до конца года будет назначен человек, который сконцентрируется только на выборах в регионах, говорят собеседники, – аналитике, социологии и работе с политологами. Если структура УВП будет перестраиваться, под новые задачи будет создано отдельное подразделение, которое будет заниматься именно выборами в регионах, сказали оба, но в ближайшее время такая перестройка не ожидается.

Три близких к Кремлю собеседника говорят, что перестройка УВП совпадет с общей реформой администрации, которую лоббирует ее руководитель Антон Вайно: реформа может состояться в конце 2016 г.

– начале 2017 г. Еще один собеседник «Ведомостей», работавший в Кремле, полагает, что реформу администрации скорее всего отложат до президентских выборов.

При предшественнике Кириенко Вячеславе Володине работа с территориями тоже была замкнута на начальника УВП – сначала на Олега Морозова, затем Татьяну Воронову, то же и при Владиславе Суркове, вспоминает бывший федеральный чиновник. Но при Суркове активную роль играли региональные кураторы – с большими полномочиями и обязанностью постоянно посещать свои регионы, встречаться и с руководителями, и с оппозицией, а при Володине все было завязано на начальника управления и лично на Володина. Что касается замначальника УВП по выборам, такие функции выполнял Алексей Анисимов, переведенный затем в Общероссийский народный фронт.

К новому году в УВП подготовят три списка губернаторов: те, кого необходимо поменять, те, чье будущее под вопросом, и те, кого менять не нужно, говорит собеседник в администрации президента. «Эти данные не будут публиковаться, а будут направляться на стол президенту для кадровых решений, – поясняет он. – Тех, кого будет рекомендовано оставить, необходимо перестать кошмарить».

Число показателей, по которым оценивается качество работы региональных лидеров, будет сокращено, добавляет собеседник: «Когда показателей больше семи и тем более девяти – это уже не так эффективно». Критериев, по которым губернатора будут немедленно рекомендовать к отставке, будет три: плохое экономическое положение региона, низкие или ухудшающиеся электоральные показатели лидера, утрата доверия (по данным силовиков). «Неуход губернатора в некоторых случаях бьет и по президенту», – объясняет другой сотрудник администрации президента.

Для списка будут привлекать экспертные и аналитические организации, в том числе ФОМ и ВЦИОМ. Критерии оценки экономических показателей в УВП обсуждаются.

Кириенко намерен навести порядок в региональных рейтингах, указывает один из собеседников в Кремле: «Прежде существовало фантастическое количество рейтингов губернаторов, я с ужасом слышал, сколько стоило попадание в него на хорошую позицию. Допускаю, что и такое могло случаться».

Рейтинги губернаторов были на аутсорсинге у Фонда развития гражданского общества Константина Костина, то был публичный инструмент, сигнал губернаторам, говорит бывший федеральный чиновник: «Если новый рейтинг будет непубличным рабочим инструментом, это значит, что [Кириенко] отказывается от политики построения собственных инструментов воздействия на элиты, как при Володине». Ничего нового тут нет, возражает бывший сотрудник администрации президента, подобное ранжирование существовало всегда, было много критериев и по экономике, их число впоследствии сократилось (в том числе оценку готовило Минэкономразвития). Единственная разница – необнародование рейтинга, что приведет только к нервозности вокруг губернаторов, полагает собеседник.

Костин говорит, что работа над методикой оценки губернаторов идет постоянно и главными критериями в любом случае остается политическая и экономическая ситуация. Но если с политическими рейтингами все более или менее понятно (социология и результаты выборов), то как оценивать экономическую ситуацию – пока вопрос, считает Костин: «Когда [критерии] будут определены, можно будет говорить и об общем подходе – технократический он или нет».