В России сменилась доктрина информационной безопасности

Россия будет защищать права и свободы человека и суверенитет в информационном пространстве

Президент Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности России. Соответствующий указ и текст доктрины опубликованы 6 декабря на официальном портале правовой информации. Прежняя доктрина, утвержденная президентом в сентябре 2000 г., признана утратившей силу. Доктрина представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности государства в информационной сфере.

Правовую основу доктрины составляет российская Конституция, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры России, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы президента и нормативные акты правительства, говорится в документе.

Среди национальных интересов России в информационной сфере первым пунктом указаны обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в части, касающейся получения и использования информации, неприкосновенности частной жизни при использовании информационных технологий, обеспечение информационной поддержки демократических институтов, механизм взаимодействия государства и гражданского общества, а также применение информационных технологий в интересах сохранения культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей многонационального народа России.

В разделе о внешних угрозах информационной безопасности отмечается «наращивание рядом зарубежных стран возможностей информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях». «Одновременно с этим усиливается деятельность организаций, осуществляющих техническую разведку в отношении российских государственных органов, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса», – цитирует документ «Интерфакс». Говорится в доктрине и о дискриминации российских СМИ за рубежом и о наращивании информационного воздействия на население России, «в первую очередь на молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Доктрина констатирует высокий уровень зависимости отечественной промышленности от зарубежных информационных технологий. «Это делает социально-экономическое развитие РФ зависимым от геополитических интересов зарубежных стран», – предупреждают авторы документа. В ней также говорится о недостаточной эффективности научных исследований по созданию перспективных информационных технологий, низком уровне внедрения отечественных разработок и недостаточном кадровом обеспечении в области информационной безопасности, а также о низкой осведомленности граждан об обеспечении личной информационной безопасности.

Среди целей обеспечения информационной безопасности в доктрине упомянуты ликвидация зависимости от зарубежных информационных технологий, повышение конкурентоспособности российских IT-компаний, развитие отечественной конкурентоспособной электронной базы. Также в соответствии с документом в стране будут создавать и внедряться информационные технологии, «изначально устойчивые к различным видам воздействия». Россия пойдет по пути защиты суверенитета в информационном пространстве, формирования системы защиты от использования информационных технологий в военных целях, а также развития национальной системы управления российским сегментом интернета.