Новый начальник политического блока Кремля познакомился с руководством «Единой России»

Новый глава управления внутренней политики (УВП) администрации президента Андрей Ярин впервые был представлен членам президиума генерального совета «Единой России». Чиновник поприсутствовал на заседании этого партийного органа, которое состоялось во вторник в Госдуме. «Это первое знакомство с генеральным советом», - подтвердил «Ведомостям» один из его членов.

Во время мероприятия Ярин, которому организаторы определили место неподалеку от секретаря генсовета партии Сергея Неверова (между Виктором Селиверстовым, который, как ожидается, вскоре будет назначен замсекретаря генсовета по регионам, и Виктором Кидяевым, который эту должность в партии освободит), слушал и делал пометки в своем блокноте. Публичных высказываний во время мероприятия он не сделал. После окончания президиума в кулуарах глава УВП пообщался с Неверовым, главой партийной фракции в Думе Владимиром Васильевым и заместителем секретаря генсовета Андреем Исаевым.

Заседание генсовета было посвящено обсуждению реализации новых федеральных партийных проектов, которые «Единая Россия» намерена утвердить и запустить во время планирующегося предварительно на февраль 2017 г. съезда. Это проекты: «Наш двор», «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов». Все они напрямую перекликаются с посланием Владимира Путина федеральному собранию, где президент много внимания посвятил благоустройству дворов, парков и других социально важных объектов. На эту работу в бюджете заложено 20 млрд руб., говорил в послании Путин.

Именно связью партпроектов с недавним посланием Путина, скорее всего, и объясняется присутствие Ярина на заседании, сказал «Ведомостям» один из его участников. Другой собеседник «Ведомостей» в партии рассказал, что с партийным активом Ярин однажды уже встречался: «Он приходил во время встречи партактива с Сергеем Кириенко, знакомился с активом партии». Ранее Ярин присутствовал на публичных мероприятиях - на съезде Общероссийского народного фронта и на послании Путина федеральному собранию. Делиться своими впечатлениями от работы президиума партийного генсовета с корреспондентом «Ведомостей» Ярин не стал, предложив адресовать все вопросы в пресс-службу.

Также на заседании были назначены шесть руководителей межрегиональных координационных советов партии, еще 20 советов были сформированы и назначены 17 ноября, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе партии.

Андрей Ярин был назначен руководителем управления, которое в том числе курирует работу Госдумы и политических партий, 22 октября после того, как в Кремле сменился куратор управления внутренней политики. Место Вячеслава Володина, который стал депутатом Госдумы и затем избран спикером, занял Сергей Кириенко, до этого возглавлявший госкорпорацию «Росатом». Предшественник Ярина Татьяна Воронова ровно две недели продолжала исполнять свои функции, после чего вслед за Володиным перешла на работу в Госдуму, возглавив аппарат.