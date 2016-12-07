На съезде судей поговорили об объединении судов

Президент Владимир Путин высоко оценил результаты объединения Верховного и Высшего арбитражного судов, которое состоялось в 2014 г. Оно оказало позитивное влияние на работу судебной системы, заявил Путин в своем выступлении на Всероссийском съезде судей, который во вторник открылся в Москве. В числе других наиболее существенных достижений судебной системы за последние четыре года президент назвал введение в действие Кодекса административного судопроизводства и реформу третейских судов.

Успех этого объединения заставил председателя Конституционного суда Валерия Зорькина всерьез обеспокоиться ролью и местом возглавляемой им судебной структуры в системе органов государственной власти: еще звучат предложения о передаче функции высшего конституционного контроля в структуру Верховного суда – например, в формате одной из его коллегий, обеспокоен Зорькин. Сторонники такого нововведения ссылаются на положительный эффект от объединения двух высших судов. Но такой эффект был достигнут за счет устранения расхождения между позициями Верховного и Высшего арбитражного судов, а также благодаря разрешению коллизии двух моделей высшего суда: одна базировалась на прецедентном праве, другая – на модели исправления ошибок. Но какие коллизии могут возникнуть с Конституционным судом, который дел вообще не рассматривает, а является своего рода судьей над законами, недоумевал его председатель. Кроме того, напомнил Зорькин, Конституционный суд выполняет еще одну важную функцию – по запросу российских властей выносит заключения о возможности исполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). На самом деле задача суда в данном случае не игнорировать решения международной инстанции, а искать возможность ее исполнения, уточнил Зорькин.

Валерий Зорькин предупреждает Преследование за уголовный проступок должно осуществляться с использованием не административной, а уголовной процедуры, считает председатель КС Валерий Зорькин: это позволит обеспечить обвиняемым процессуальные гарантии. Однако переводить в уголовные проступки следует именно административные правонарушения, причем без составов – клонов из Уголовного кодекса, говорит он.

Этот тезис особенно актуален, поскольку на следующей неделе Конституционному суду предстоит рассмотреть запрос Минюста о возможности выплаты бывшим акционерам ЮКОСа компенсации в 1,9 млрд евро. Вопрос об исполнении этого решения также включен в повестку очередной сессии комитета министров Совета Европы, которая сейчас проходит в Страсбурге. Председатель ЕСПЧ Гвидо Раймонди в своем выступлении на съезде об этих подробностях дипломатично умолчал, зато похвалил российские суды за восприимчивость к решениям ЕСПЧ и напомнил о субсидиарной роли Европейского суда. «Задача реализации положений Конвенции [по правам человека] принадлежит прежде всего компетентным национальным органам», – заверил Раймонди.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев про объединение судов не говорил ничего: его больше волнуют растущая нагрузка на судей (нужно вводить научно обоснованные нормы и упрощать судопроизводство, считают в Верховном суде), реформа Уголовного кодекса (Лебедев ратует за введение нового вида наказания – уголовного проступка), создание системы апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, а также смягчение чересчур жесткой формулировки, описывающей конфликт интересов, что сильно усложняет отбор кандидатов в судьи (предполагается, что съезд просто исключит описание конфликта из Кодекса судейской этики).

Путин от оценки прозвучавших предложений воздержался: жизнь требует настройки правовой системы, но стабильность законов – общая для всех цель, подчеркнул он. А вот повышенные требования к репутации представителей судебной власти обоснованны, дал понять президент.

Собеседник «Ведомостей» в судейских кругах знает, что обсуждение объединения Конституционного и Верховного судов действительно снова активизировалось. Но решение будет приниматься с учетом кандидатуры будущего руководителя, а тут пока никакой конкретики, добавляет он. Другой человек в судейском сообществе считает, что эта тема уже давно неактуальна и гораздо более серьезным сигналом является сделанное в кулуарах заявление Лебедева о намерении ужесточить контроль за отбором сотрудников Судебного департамента: по всей видимости, в Верховном суде пришли к выводу, что это подразделение (оно распоряжается финансами судебной системы) излишне самостоятельно, считает собеседник.

Кстати, отчет гендиректора департамента, стоявший в программе первого дня съезда, так и не прозвучал: вместо него судьи прослушали концерт с участием «Виртуозов Москвы», Николая Баскова и Филиппа Киркорова.