Член «Единой России» потребовала отменить результаты выборов в муниципальный совет Щукино

«Единая Россия» требует отменить результаты выборов в муниципальный совет московского района Щукино, где по результатам сентябрьских выборов большинство оказалось у оппозиционных партий. Иск к совету депутатов и управе Щукино (с ним ознакомились «Ведомости») в Хорошевский районный суд подали бывший муниципальный депутат Щукино от «Единой России» Валентина Маркелова и кандидат в совет муниципальных депутатов по этому же району Ксения Карташева (получила отказ в регистрации). Первое заседание назначено на 16 декабря. При этом управа района поддержала иск, заявив, что требования обоснованы.

По мнению истцов, при проведении выборов были допущены нарушения закона об основных гарантиях избирательных прав граждан и Избирательного кодекса Москвы, поэтому они призывают признать выборы недействительными. В частности, истцы считают, что был нарушен порядок назначения выборов и информирования избирателей о выборах. В иске говорится, что в уставе муниципального образования Щукино не прописаны состав совета депутатов, его полномочия, регламент, процедуры самороспуска и прекращения полномочий и др., а это делает систему органов МСУ Щукино неопределенной и не отвечающей требованиям законодательства. Также они указывают, что сообщение о проведении выборов было опубликовано в окружной газете «Москва. Северо-Запад», а не в местном бюллетене «Московский муниципальный вестник» и газете «Районный масштаб».

Также в иске указывается незаконность формирования и деятельности избирательной комиссии Щукино. В частности, что депутаты не были своевременно проинформированы о досрочном формировании новой ТИК и были лишены возможности включить в ее состав своих представителей. Еще одним нарушением, по мнению истцов, является то, что были отменены результаты выборов на УИК 3118, что не позволило с «достоверностью определить волю избирателей». Представитель истцов Николай Зинченко отказался от комментариев по телефону.

Руководитель исполкома московского отделения «Единой России» Олег Смолкин сказал «Ведомостям», что это частная инициатива нескольких лиц, партия иски не подавала и не собирается: «Мы результаты выборов признали, но запретить частным лицам, в том числе членам партии, подавать в суд мы не можем. Для нас ситуация с итогами выборов может быть не самая приятная, но точно полезная в преддверии 2017 г. – свои выводы мы из этого делаем».

Щукино стало единственным районом в Москве, где прошли муниципальные выборы в единый день голосования 18 сентября 2016 г. В итоге большинство получила оппозиция. В совет депутатов прошли пять коммунистов, трое «яблочников». От «Единой России» в совет попали семь человек.

Бывший муниципальный депутат Щукино Максим Кац полагает, что такой иск – инициатива мэрии: «В совет не прошли оба их кандидата в председатели, причем один из них не прошел именно из-за отмены результатов на участке, про который они пишут в иске. Судя по тому, что управа написала положительный отзыв, это инициатива мэрии – вряд ли управа по своей инициативе могла поддержать иск». Председатель совета депутатов Андрей Гребенник говорит, что доводы формальные, и считает иск «заказом»: «Если вдруг выборы признают недействительными, то многие могут пострадать – деньги же выделялись на эту кампанию, а ее результаты вдруг отменяют».

Наличие большинства у оппозиции в муниципальном совете, скорее всего, не устраивает префектуру, хотя никаких проблем для городских властей за те несколько месяцев, что действует совет, не было, говорит политолог Александр Пожалов: «Это, скорее, проблема управы и префектуры, а не стратегическая задумка городских властей. Имиджевые риски от возможного признания итогов выборов недействительными по формальным основаниям для городской власти перед муниципальными выборами 2016 г. будут больше, чем от рисков, что одно муниципальное собрание в городе является оппозиционным». По его словам, в следующем году на муниципальных выборах будет низкая явка: «Система многомандатных округов позволяет независимым депутатам пройти, но вряд ли она позволит им получить большинство. Большинство в Щукино связано с совокупностью факторов – совпадение с федеральными выборами, команда Каца в Щукино и активная кампания Дмитрия Гудкова в округе, которая позволила наблюдателям и активистами закрыть участки».

Политолог Александр Кынев вспоминает попытку отменить результаты выборов через суд в 2006 г. в Туве, когда избирали парламент республики: «Тогда в городских округах в Кызыле, в которых выиграла оппозиция, результаты были отменены». Он согласен, что такой иск несет имиджевые издержки для московских властей: «Сейчас, когда есть проблемы с доверием к выборам, власть осторожно действует с протестной активностью в Москве, поэтому подобные инициативы могут сыграть роль ящика Пандоры. Такой иск - это либо пробный шар, либо локальная, не согласованная ни с кем инициатива, которая ничего, кроме скандала, не создаст. Публичные издержки будут выше шансов чего-то добиться на новых выборах».