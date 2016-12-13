Проезд в общественном транспорте Москвы подорожает с 1 января

При разовых поездках можно будет сэкономить за счет современных способов оплаты

С 1 января в Москве подорожает проезд в метро и наземном общественном транспорте. В среднем, тарифы на проезд вырастут на 7,5%. Об этом говорится на сайте мэрии.

«С 1 января 2017 г. частично изменятся тарифы на проезд в метро и наземном городском транспорте. Стоимость наиболее востребованных безлимитных билетов у пассажиров останется на прежнем уровне», - говорится в сообщении.

Как уточнили в мэрии, льготы на проезд останутся прежними. Стоимость проезда для студентов изменится несущественно — от 10 до 15 руб. в месяц. Цены на проездные для школьников и студентов остаются самыми низкими среди крупнейших российских городов, считают в мэрии. Сохраняется бесплатный проезд для пенсионеров, ветеранов и членов многодетных семей.

«Незначительно изменится стоимость одной поездки по карте «Тройка». При проходе в метро, автобусе, троллейбусе и трамвае теперь за одну поездку будет списываться 35 руб. При этом по тарифу «90 минут» поездка на двух видах транспорта обойдется в 54 руб.», - отметили в мэрии.

Стоимость единых безлимитных билетов не изменится. Пассажиры, оплачивающие проезд при помощи банковских карт с технологиями PayPass/PayWave и телефонов, поддерживающих NFC-соединение и Apple Pay, смогут сэкономить. «Одна поездка им обойдется в 40 руб. — это на 10 руб. меньше по сравнению с действующими тарифами», - отметили в мэрии.

При этом с начала 2017 г. в Москве перестанут продавать билеты, не пользующиеся спросом. Речь идет о билетах «ТАТ» на 90 и 365 дней, «ТАТ» на одну поездку между зонами А и Б, а также «ТАТ» пригородный.

Благодаря появлению коммерческих автобусов пассажиры смогут экономить до 30% расходов на проезд в год. Для школьников, студентов, пенсионеров и ветеранов экономия составляет до 10 000 руб. в год, считает замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алина Бисембаева. По ее словам, доля льготных пассажиров в метро составляет 19% от всех поездок, доля льготных пассажиров Мосгортранса — 43%, коммерческих перевозчиков — 35%.

Ранее столичные перевозчики просили власти Москвы повысить тарифы на проезд в общественном транспорте до 15,5%.

«Из-за увеличения тарифов естественных монополий, роста электроэнергии, стоимости топлива, затрат на приобретение новых комплектующих, стоимости подвижного состава расходы основных городских транспортных предприятий выросли», - объяснила Бисембаева.

Правительство Москвы в 2017 г. окажет финансовую поддержку предприятиям. «На это в бюджете на следующий год заложены субсидии в размере 90 млрд руб.», — добавила она.

В начале ноября стало известно, что в Петербурге с нового года разовая оплата проезда составит 40 руб. на наземном транспорте и 45 руб. в метро. На данный момент проезд стоит 30 и 35 руб. соответственно. Речь идет только о разовом тарифе. Такие билеты в основном покупают туристы и граждане, редко пользующиеся общественным транспортом, уточняли в администрации губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Стоимость проездных билетов длительного пользования вырастет в среднем на 7,7%. «Мы рассчитываем таким образом стимулировать переход пассажиров к многоразовым билетам на электронных носителях, снизить потери от неоплаченного проезда и в большей степени задействовать автоматизированные методы учета пассажиропотока», - говорил губернатор.