Евросоюз продлил санкции против России

Сегодня Евросоюз продлил санкции в отношении России на шесть месяцев, до 31 июля 2017 г., следует из официального сообщения Совета Европейского союза. «19 декабря 2016 г. Совет продлил экономические санкции против определенных секторов экономики России до 31 июля 2017 г.», - говорится в сообщении.

ЕС первоначально ввел санкции против России с 31 июля 2014 г. сроком на год «в ответ на дестабилизирующие действия России на Украине». Санкции были расширены в сентябре 2014 г., охватив финансовый, энергетический сектор, предприятия ОПК России и поставки продукции двойного назначения. Помимо секторальных, действуют персональные санкции против 152 человек в связи с кризисом на Украине и особый список ограничительных мер в отношении Крыма.

19 марта 2015 г. продление санкций было увязано с полным исполнением минских соглашений по востоку Украины. 15 декабря Совет ЕС, оценив состояние выполнения минских соглашений, решил продлить санкции на полгода в полном объеме. Сегодня это решение в соответствии с процедурой ЕС было единогласно закреплено в письменном виде. Предложение продлить экономические санкции в отношении России выдвинули президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Решение было ожидаемым: по данным ряда агентств, разногласий по поводу продления санкций против России в Евросоюзе не было уже на саммите ЕС – Украина, который прошел 24 ноября. До этого президент США Барак Обама в ходе визита в Берлин в рамках прощального зарубежного турне договорился с лидерами пяти европейских стран оставить в силе санкции против России. «Важно, что мы продлим санкции до тех пор, пока минские соглашения не будут полностью реализованы», – заявил тогда Обама. «Европейский союз имеет очень принципиальную позицию по поводу незаконной аннексии Крыма и ситуации на Украине. Она не изменится независимо от возможных изменений в политике других стран», – заявила руководитель европейской политики Федерика Могерини.