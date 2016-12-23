10 образцов российских вооружений не прошли проверку Сирией

Всего за время боевых действий в Сирии совершено 18 800 боевых вылетов и нанесено 71 000 ударов
А. Гордеев / Ведомости
Как заявил в четверг на расширенной коллегии Мин-обороны министр Сергей Шойгу, «162 образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии и показали высокую эффективность». Среди этих образцов он назвал бомбардировщик Су-34, истребитель Су-30СМ, вертолеты Ми-28 и Ка-52, высокоточные боеприпасы и крылатые ракеты морского базирования. Но при этом были «выявлены недостатки, которые не проявлялись в ходе полигонных испытаний; до их устранения приостановлена закупка 10 образцов вооружения», сказал министр. Он также сообщил, что всего за время боевых действий в Сирии совершено 18 800 боевых вылетов и нанесено 71 000 ударов. В свою очередь, президент Владимир Путин, с выступления которого началась коллегия, заявил, что в целом в Сирии российский боевой потенциал «прошел проверку на прочность»: «Эффективность применения российского оружия в Сирии открывает новые возможности для развития военно-технического сотрудничества. Нужно воспользоваться ими по максимуму».