Садовничий рассказал, что Лужкову стало плохо во время встречи в МГУ

«Интерфакс» сообщил, что мэр был в состоянии клинической смерти, его представитель опроверг «срочную госпитализацию»

Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову стало плохо во время деловой встречи в университете.

«У нас сегодня была встреча, мы с ним беседовали о его работе в области агронауки, он занимается посевами, почвами, урожаем. В это время он себя плохо почувствовал - он простужен после перелета», - сказал Садовничий (цитата по ТАСС). Он добавил, что Лужкову была оказана необходимая помощь, и подтвердил, что в настоящее время бывший мэр находится в больнице.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в медицинских кругах столицы сообщал, что Лужков был экстренно госпитализирован в Москве. Собеседник агентства сообщил, что Лужков находится в реанимации и врачам пришлось бороться за его жизнь.

Позже «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщил, что состояние бывшего мэра улучшается и его жизни уже ничто не угрожает. «У врачей было подозрение на клиническую смерть. Однако усилиями московских реаниматологов он был выведен из этого состояния и сейчас чувствует себя лучше», - добавил собеседник агентства.

Пресс-секретарь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Геннадий Теребков сообщил «Ведомостям», что Лужков не был срочно госпитализирован. «Никакой срочной госпитализации не было. Он имеет право обратиться к врачам», - сказал Теребков.

Источник «РИА Новости» сообщил, что Лужков попал в больницу из-за пониженного давления, а состояние бывшего мэра в настоящее время оценивается медиками как «удовлетворительное». Собеседник «РИА Новости» уточнил, что Лужков и до встречи в МГУ чувствовал себя неважно и планировал проконсультироваться с врачами.

«Однако во время встречи его состояние немного ухудшилось. Решили перестраховаться и обратиться к медикам прямо сейчас», — отметил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в Twitter информацию о госпитализации Лужкова: «С первых минут сообщения о госпитализации Юрия Михайловича Лужкова держим ситуацию на контроле. Надеюсь, все закончится благополучно».