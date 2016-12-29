Власть
Статья опубликована в № 4235 от 29.12.2016 под заголовком: Промежуточный год

Главными политическими событиями 2016 года стали думские выборы и кадровые перестановки

Но они будут лишь прелюдией к президентской кампании 2018 года
  • Дмитрий Камышев,
  • Петр Козлов,
  • Елена Мухаметшина
  • / Ведомости
Начатая в 2016 г. Кремлем перестройка политической системы еще не завершена
Начатая в 2016 г. Кремлем перестройка политической системы еще не завершена
Андрей Гордеев / Ведомости

Главным внутриполитическим событием 2016 г. должны были стать выборы в Госдуму. Их итоги действительно впечатляют: набрав 54,2% голосов по партспискам, «Единая Россия» получила в нижней палате «суперконституционное» большинство – 343 из 450 мандатов. Решающую роль в этом сыграли возвращение смешанной системы (единороссы победили в 203 из 225 одномандатных округов) и рекордно низкая явка (менее 48% от списочного состава).

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