Главными политическими событиями 2016 года стали думские выборы и кадровые перестановки

Но они будут лишь прелюдией к президентской кампании 2018 года

Главным внутриполитическим событием 2016 г. должны были стать выборы в Госдуму. Их итоги действительно впечатляют: набрав 54,2% голосов по партспискам, «Единая Россия» получила в нижней палате «суперконституционное» большинство – 343 из 450 мандатов. Решающую роль в этом сыграли возвращение смешанной системы (единороссы победили в 203 из 225 одномандатных округов) и рекордно низкая явка (менее 48% от списочного состава).