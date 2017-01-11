Уполномоченный по правам человека против лишения должников единственного жилья

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила «Ведомостям», что она не поддерживает законопроект Минюста, согласно которому можно лишать должников единственного жилья. По ее мнению, законопроект не отвечает нынешнему состоянию общества: «В условиях экономического кризиса усложняется жизнь каждого человека. Авторы, готовя этот законопроект, считали необходимым защитить детей от пап, которые не выплачивают алименты, имея дворцы, или хотели наказать злостных неплательщиков по кредитам. Но сегодня, когда рухнул рубль и многие люди стали должниками по объективным причинам, такой законопроект будет работать на тех, кто и так защищен в финансовом плане, - то есть на банкиров, богатых людей, которые давали простым людям кредиты».

Закон продумал механизмы защиты человека, предусматривая возможность реализации квартиры и возврата денег, соглашается она. Однако, по словам Москальковой, сегодня люди просто могут не успеть купить новое жилье на вырученные деньги. «В неустойчивом обществе, когда деньги могут превратиться в прах и человек может просто не успеть купить новое жилье, должны быть дополнительные гарантии - человек не может выселяться из своей квартиры, пока у него не будет куплено другое жилье. У нас не создан маневренный жилищный фонд, куда можно было бы временно переселить человека. Поэтому в этом механизме - продать квартиру и купить новую - слишком большие риски. Он может не сработать в нынешней финансово-экономической ситуации, когда у нас нестабильный рубль, неустоявшийся рынок, огромное число мошенников, суд, к которому очень большие претензии у общества», - говорит Москалькова.

К уполномоченному поступает больше всего жалоб на нарушение именно социальных прав, говорит Москалькова. По ее словам, 12 000 жалоб, связанных с жильем, были получены в 2016 г. «Гарантий для человека на этом рынке услуг в должной мере не обеспечено. Это все порождает риски. Так что пусть банки недополучат, но людей нельзя выселять на улицу», - считает уполномоченный.

Будучи депутатом Госдумы, Татьяна Москалькова совместно с Галиной Хованской вносили аналогичный законопроект, который получил положительный отзыв правительства. «Однако когда мы вносили этот законопроект, не было такого падения рубля, была более-менее стабильная ситуация. Сейчас ситуация совершенно другая», - добавляет она.

Министерство юстиции разработало порядок изъятия у должников единственного жилья – поправки в Гражданский процессуальный и Семейный кодексы, а также в закон об исполнительном производстве опубликованы на портале раскрытия информации. Сейчас единственное жилье не может быть изъято за долги (кроме взятого в ипотеку), в мае 2012 г. Конституционный суд подтвердил конституционность нормы, но рекомендовал ее корректировать: безусловный иммунитет на большое и дорогое жилье позволяет соблюсти интересы должника в ущерб интересам взыскателя.

По законопроекту Минюста изъять жилье можно, если оно более чем вдвое просторнее, чем социальная норма (в разных муниципалитетах – от 14 до 18 кв. м на члена семьи), а обязательства должника составляют более 5% стоимости жилья. Тогда по решению суда жилье выставляется на торги, из вырученных средств гасятся долги, остальное достается бывшему должнику, чтобы он купил жилье, удовлетворяющее социальным нормам. Если за три месяца после продажи старой квартиры должник не купил новую, деньги идут в бюджет муниципалитета, и он предоставляет нечто пригодное для проживания.