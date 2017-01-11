Эксперты форума в Давосе назвали главные угрозы 2017 года

Растущее имущественное неравенство и поляризация общества уже спровоцировали масштабные политические изменения в 2016 г. и связанные с ними риски могут усилиться в нынешнем году, если не предпринять срочные меры, предупреждают авторы «Доклада о глобальных рисках», представленного Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). Наряду с ними в три главных тренда, которые могут обусловить мировое развитие в ближайшие 10 лет, входит изменение климата, говорится в докладе: в этом году около 750 экспертов, оценивавших 30 глобальных рисков и 13 трендов, которые могут их усилить или изменить взаимосвязи между ними, впервые назвали все пять экологических рисков в число высоковероятных событий (на первом месте среди них – «экстремальные погодные условия»).

Острые социальные проблемы фигурируют и в трендах, описывающих взаимосвязи между рисками. Самая сильная взаимосвязь, по мнению респондентов ВЭФ, наблюдается между такими двумя рисками, как «высокая структурная безработица или неполная занятость» и «сильная социальная нестабильность» (см. врез ниже).

Кроме того, общество не поспевает за стремительными технологическими изменениями, которые были темой прошлогоднего саммита ВЭФ в Давосе, когда обсуждалась четвертая промышленная революция. В этом году из 12 проанализированных в докладе новых технологий эксперты выделили искусственный интелект и роботизацию как несущие максимальную потенциальную выгоду, но и одновременно способные оказать наиболее значительный негативный эффект на общество, например в виде потери людьми рабочих мест. Для этих двух технологий наиболее необходимы грамотные принципы и методы управления и внедрения, считают эксперты ВЭФ.

В этом году среди топ-5 глобальных рисков с точки зрения их вероятности нет ни одного экономического; за период с 2007 г. такое наблюдалось только в 2011 и 2016 гг. В основном участников форума сейчас волнуют экологические, социальные, геополитические риски. Экономические же с точки зрения последствий и своего влияния в последние годы волнуют респондентов ВЭФ все меньше: если в 2008-2012 гг. в топ-5 называлось 3-4 экономических риска, то в 2013-2014 гг. – два, в 2015 и 2017 гг. – ни одного; в прошлом году на 5-м месте был «ценовой шок на рынке энергоресурсов», и он реализовывался как раз в то время, когда участники форума собрались в Давосе.