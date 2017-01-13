Сирия пригрозила Израилю возмездием за удар по аэропорту

Сирия обвинила Израиль в нанесении ударов под Дамаском и пригрозила «возмездием» за «беспричинную атаку» на военную базу, сообщил представитель сирийского военного командования по государственному ТВ Сирии.

По оценке сирийских военных, в ночь на пятницу 13 января с территории близ Тивериадского озера на севере Израиля были запущены несколько тактических ракет, которые поразили инфраструктуру военной базы и аэропорта Аль-Мезе. По данным Deutsche Welle, в здании аэропорта произошли несколько взрывов, погибли минимум четыре человека. Аэропорт, на территории которого размещены республиканская гвардия и спецназ, находится в нескольких километрах от официальной резиденции президента Сирии Башара Асада на горе Мезз.

Правительство Израиля не опровергло и не подтвердило информацию, что наносит удары в Сирии, передал телеканал BBC. По многочисленным свидетельствам очевидцев, над аэродромом висит плотное облако черного дыма.

Израильская газета «Хаарец» со ссылкой на арабские СМИ сообщила о двух ударах - по оружейному конвою ливанского шиитского движения «Хезболла» на шоссе Бейрут-Дамаск и по складу боеприпасов на базе Аль-Мезе. Но по этим данным, удары нанесли истребители ВВС Израиля.

Газета напоминает о недавнем обострении ситуации на сирийско-израильской границе: в минувшее воскресенье силы самообороны Израиля впервые вступили в прямой огневой контакт с боевиками запрещенной в России террористической организации ИГ. В столкновении в районе Голанских высот были уничтожены несколько террористов, пишет «Хаарец».

Израиль периодически наносит удары по сирийской территории в ответ на какие-либо действия сирийской стороны. Так, в сентябре 2016 г. авиаудар по полевым позициям последовал за попаданием снаряда с территории Сирии на Голанских высотах.