Дипломаты из США посетят съезд «Единой России»

Всего ожидаются гости из 70 стран, от Украины никого не будет

Второй день отчетно-выборного съезда «Единой России» посетят сотрудники посольств 70 зарубежных государств (они получили аккредитацию), включая США, где 20 января состоялась инаугурация 45-го президента Дональда Трампа. Это рассказал «Ведомостям» заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Железняк. Во второй день перед съездом выступит лидер партии Дмитрий Медведев, а также будут переизбраны все руководящие органы партии, а также ее председатель (ожидается, что Медведев, Борис Грызлов - глава Высшего совета и Сергей Неверов - секретарь генсовета, свои позиции сохранят).

Пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Олсон сообщила «Ведомостям», что в посольстве «получили приглашение и будут представлены на рабочем уровне». Встречи с представителями разных политических сил являются частью стандартных функций дипломатов США, так же как и российских дипломатов в США, добавила Олсон.

Помимо США съезд посетят сотрудники диппредставительств Германии, Италии, Испании, Греции, Кипра, Болгарии, Японии, Израиля, Казахстана, Белоруссии, Индии, КНР, сказал Железняк. Кроме того, будут представлены страны СНГ, БРИКС, Южной Америки, Азии и Африки. От посольства Украины на съезде единороссов никого не будет. «Украина на нас не выходила», - отметил Железняк.

Никого из представителей тех зарубежных партий, с кем у «Единой России» заключены соглашения о партнерстве, на съезде не будет, поскольку он не носит предвыборного статуса. «Их поддержка выражена официальными приветствиями, которых уже более 30», - говорит Железняк.