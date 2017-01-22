Daily Mail: Россия могла бы победить британскую армию за один день

В докладе подчеркивается, что в настоящий момент Соединенное Королевство не находится под угрозой прямого нападения, но существует вероятность того, что страна может оказаться в центре конфликта

Британская армия в последнее время не имеет возможности оставаться эффективной боевой силой, поскольку военный бюджет страны сокращается в течение последних нескольких лет, а численность войск между тем достигла своего минимума. Об этом сообщает в воскресенье, 22 января, Daily Mail со ссылкой на доклад Центра исторического анализа и исследования конфликтов при сухопутных войсках Великобритании (CHACR).

Авторы исследования пришли к выводу, что урезание расходов на армию приводит к ослаблению возможностей британской обороны, в особенности в области противостояния серьезным угрозам. В итоге, приводит Daily Mail вывод из доклада, «единственное оставшееся боевое подразделение британской армии может быть полностью уничтожено за один день "компетентным врагом", таким как Россия».

В докладе подчеркивается, что в настоящий момент Соединенное Королевство не находится под угрозой прямого нападения, но существует вероятность того, что страна может оказаться в центре конфликта. Это может произойти вследствие агрессии в отношении союзников Великобритании или страны, имеющей для нее стратегическое значение, указывается в докладе.

Между тем газета Independent со ссылкой на доклад CHACR пишет, что сокращение бюджета армии Великобритании привело к тому, что в ситуации возникновения военного конфликта ее единственное боевое подразделение может быть ликвидировано за полдня.

«Если рассмотреть готовность исключительно через призму чисто людских резервов или способности к дислокации сил, то ответ будет простым - нет. Британская армия, испытывающая на себе годы бюджетных сокращений, находится на минимальном уровне [своих возможностей]», - подчеркивается в докладе (цитата по ТАСС).

В последний раз боевое подразделение Соединенного Королевства участвовало в боевых действиях в 2003 г. во время войны в Ираке. Как указывает Independent, если бы Великобритании пришлось принимать участие в войне завтра, то она смогла бы оперативно бросить в бой подразделение численностью всего от 5000 до 10 000 человек.

Ранее экс-командующий объединенными ВС Великобритании Ричард Бэрронс высказывал свои переживания по поводу состояния британских Вооруженных сил. По его мнению, оборонные мощности НАТО не приспособлены к войне с таким противником, как Россия. Он написал в минобороны Великобритании письмо, в котором сообщил, что у страны имеются корабли и самолеты, но для них порой даже нет боеприпасов, поскольку Лондон «привык зависеть от американских сил», напоминает «РИА Новости».