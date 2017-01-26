В Конституционном суде обжалована статья УК о призывах к сепаратизму

Председатель Татарского общественного центра Рафис Кашапов, осужденный на три года колонии за критику действий российских властей в отношении Украины, пожаловался в Конституционный суд на нормы Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности России, даже если те не содержат призыва к насилию. Об этом «Ведомостям» рассказал адвокат Рамиль Ахметгалиев, представляющий заявителя в суде. Жалоба была направлена по почте и в базе суда пока не зарегистрирована.

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