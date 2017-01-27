В дело о госизмене в рядах ФСБ попал бывший хакер – РБК

Оперативник ФСБ Дмитрий Докучаев, который стал третьим известным СМИ фигурантом дела о госизмене, был раньше хакером и именно поэтому его завербовала спецслужба, сообщает РБК со ссылкой на источники. По этому же делу арестованы сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и руководитель одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, писал ранее «Коммерсантъ». Докучаев до середины 2000-х гг. был специалистом по кибербезопасности и взлому, в интернете его звали Forb, в 2004 г. он дал интервью «Ведомостям» как хакер.

Первым имя Докучаева как фигуранта дела Стоянова назвал RNS. Дмитрий Александрович Докучаев занимал должность старшего оперуполномоченного 2-го отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ОУ ЦИБ) ФСБ России, сообщал портал, ссылаясь на открытые источники. РБК называет его майором. Источник «Коммерсанта» говорит, что всего по делу проходят четыре человека. Недавно вошедший в дело адвокат Иван Павлов, руководитель правозащитной организации «Команда 29», сказал «Коммерсанту», что по делу проходит больше двух человек и они все были арестованы в декабре 2016 г. и получили статус обвиняемых. По его словам, уголовное дело ведется по статье о госизмене следственным управлением ФСБ и касается раскрытия информации, составляющей государственную тайну. По версии следствия, Михайлов получил деньги от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника российской компании в сфере информационной безопасности. Как рассказал источник РБК, близкий к руководству ФСБ, офицер Центра информационной безопасности ФСБ был задержан во время заседания коллегии ведомства в декабре. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 января комментировать это дело отказался, передает ТАСС.

Докучаев-Forb говорил «Ведомостям» в 2004 г., что на тот момент специализировался на net hack (взлом по сети), по заказу, а в свободное время - ради спортивного интереса. Своим самым большим достижением он называл взлом правительственного сайта США. «Несмотря на сложность взлома, мне удалось обойти тамошний брандмауэр и успешно осуществить атаку», – вспоминал Forb. Самым прибыльным направлением хакерства он называл тогда кардинг — воровство денег с чужих кредитных карт. «Среднестатистический кардер может зарабатывать от $5000 до $30 000 в месяц. Но это самое опасное киберпреступление, за которое нещадно наказывают. И в последнее время довольно успешно», — говорил он.

Из-за кардинга Докучаев попал в поле зрения ФСБ и был завербован под угрозой уголовного преследования, говорят два источника РБК. Один из них отметил, что в ЦИБ ФСБ много сотрудников, которые в прошлом были хакерами.

В 2004 г. Forb говорил, что чувствует себя в безопасности. «Как правило, вместо компетентных органов расследованием взломов занимается обычный сотрудник милиции, который понятия не имеет, чем живет хакер, – рассуждал он тогда. – Поэтому традиционные методы защиты помогают полностью избежать конфликтов с российскими и тем более зарубежными органами». Быть может, у хакерской верхушки с безопасностью все обстоит иначе, допускал Forb.

«Газета.ру» 26 января сообщила, что Докучаев публиковался в журнале «Хакер», где вел рубрику рубрику «Взлом» и подписывался «Дмитрий Докучаев aka Forb». В 2012 г. на форумах обсуждалось, что этот сотрудник журнала одновременно работает в ФСБ, напомнила газета. Издание цитирует пользователя с ником forbreal, который утверждал, что хакер - это старший оперуполномоченный 2-го отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ОУ ЦИБ) ФСБ России. Главный редактор «Хакера» Илья Русанен не смог ни подтвердить, ни опровергнуть РБК эту информацию. Он сказал, что не контактировал с Докучаевым, поскольку возглавил издание только два года назад, а из старой команды никто в журнале сейчас не работает.

Сайт телеканала «Царьград» 25 января сообщил, что подозреваемый в госизмене замруководителя ЦИБ ФСБ был причастен к деятельности группы хакеров под названием «Шалтай-Болтай» и мог быть их непосредственным куратором и покровителем.

«Новая газета» напоминает, что «Царьград» был создан «православным олигархом» Константином Малофеевым, которому приписывают дружбу с Андреем Ивашко, руководителем Центра защиты информации и специальной связи ФСБ (ЦЗИ), конкурирующего с ЦИБ ФСБ. Источники «Новой газеты» говорят, что проверка управления собственной безопасности ФСБ установила, что якобы от Михайлова американская разведка получила информацию о подробностях кибератаки на избирательные системы в американских штатах Аризона и Иллинойс. Атака проводилась якобы с серверов, которые принадлежат компании King Servers гражданина России Владимира Фоменко, а тот арендовал серверы у нидерландской компании, которую контролирует Павел Врублевский, основатель и гендиректор процессинговой компании Chronopay.