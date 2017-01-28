Безопасность и право

Лидера «Шалтай-болтая» задержали в России – «Росбалт»

Задержание может быть связано с делом о госизмене в ФСБ и утечкой «писем Суркова»
Лидера «Шалтай-болтая» задержали
Лидера «Шалтай-болтая» задержали
Silas Stein / DPA / TASS

Создателя сайта утечек «Шалтай-болтай» Владимира Аникеева («Льюис») задержали в России при участии ФСБ в конце октября 2016 г., пишет агентство «Росбалт». На этом сайте, в частности, в минувшем году появился архив почты, приписываемый помощнику президента Владиславу Суркову. Источники «Росбалта» связывают задержание Аникеева со скандалом вокруг задержания высокопоставленного сотрудника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова.

В «Ведомостях» нашлось интервью нынешнего фигуранта дела о госизмене в ФСБ
В дело о госизмене в рядах ФСБ попал бывший хакер – РБК
В 2004 году он дал интервью «Ведомостям» как хакер Forb, утверждает издание

По данным агентства, Аникеева удалось выманить с Украины в Петербург и оттуда доставить в Москву, где СУ ФСБ предъявило ему обвинение по ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации). ФСБ интересовала прежде всего публикация переписки Суркова. Аникеев, утверждает «Росбалт», сразу показал, что Михайлов связан с командой «Шалтай-болтая», и в декабре 2016 г. того задержали вместе с его приближенным - сотрудником ЦИБ Дмитрием Докучаевым. На этой неделе РБК написал, что Докучаев - давно завербованный хакер, известный под ником Forb.

По словам источников «Росбалта», в начале 2016 г. ЦИБу удалось вычислить и «накрыть» всю команду «Шалтай-болтая», и уже с лета 2016 г. ресурс де-факто работал под контролем Михайлова. Тогда же произошла смена тематики сайта. Вместо украденной с мобильных устройств частной переписки - с помощью подставной соты или Wi-Fi - на сайте стала выкладываться почта госслужащих, содержащая серьезные сведения. «Когда стало известно, что на Украину «утекла» переписка Суркова, это переполнило чащу терпения. Михайлов великолепный специалист. Лучший в своем деле. Можно сказать, что ЦИБ — это Михайлов. Но он заигрался», - цитирует «Росбалт» своего собеседника.

Сурков с публичными комментариями по поводу приписываемой ему опубликованной переписки не выступал
Владислав Сурков лишился руководителя аппарата
Его отставка может быть связана с публикацией якобы взломанной почты помощника президента

Опубликованный в октябре 2016 г. группировкой «Киберхунта» (в реальности - Аникеевым, пишет «Росбалт») массив электронных писем, приписываемых Суркову, в декабре привел к отставке руководителя аппарата Суркова Александра Павлова, писали «Ведомости». В переписке содержалось письмо от помощника основателя инвестфонда Marshall Capital Partners Константина Малафеева, датированное 13 мая 2014 г., где предлагались кандидатуры на руководящие должности в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Несколько людей из списка, в частности председатель правительства ДНР Александр Захарченко, получили назначения спустя четыре месяца после даты письма. Помимо этого в документах обнаружился план «Шатун» по дестабилизации ситуации на Украине в конце 2016–2017 гг. путем организации массовых протестов с привлечением украинской оппозиции.

«Новая газета» писала, что проверка управления собственной безопасности ФСБ установила, что Михайлов якобы передал американской разведке информацию о кибератаках на избирательные системы в американских штатах Аризона и Иллинойс. Атака проводилась якобы с серверов, которые принадлежат компании King Servers гражданина России Владимира Фоменко, а тот арендовал серверы у нидерландской компании, которую контролирует Павел Врублевский, основатель и гендиректор процессинговой компании Chronopay.

По данным «Коммерсанта», всего по «делу Михайлова» проходят четыре человека. Дело ведется по статье о государственной измене Следственным управлением ФСБ и касается раскрытия информации, составляющей государственную тайну. По версии следствия, Михайлов получил деньги от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника российской компании в сфере информационной безопасности.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике