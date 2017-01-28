Лидера «Шалтай-болтая» задержали в России – «Росбалт»

Задержание может быть связано с делом о госизмене в ФСБ и утечкой «писем Суркова»

Создателя сайта утечек «Шалтай-болтай» Владимира Аникеева («Льюис») задержали в России при участии ФСБ в конце октября 2016 г., пишет агентство «Росбалт». На этом сайте, в частности, в минувшем году появился архив почты, приписываемый помощнику президента Владиславу Суркову. Источники «Росбалта» связывают задержание Аникеева со скандалом вокруг задержания высокопоставленного сотрудника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова.

По данным агентства, Аникеева удалось выманить с Украины в Петербург и оттуда доставить в Москву, где СУ ФСБ предъявило ему обвинение по ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации). ФСБ интересовала прежде всего публикация переписки Суркова. Аникеев, утверждает «Росбалт», сразу показал, что Михайлов связан с командой «Шалтай-болтая», и в декабре 2016 г. того задержали вместе с его приближенным - сотрудником ЦИБ Дмитрием Докучаевым. На этой неделе РБК написал, что Докучаев - давно завербованный хакер, известный под ником Forb.

По словам источников «Росбалта», в начале 2016 г. ЦИБу удалось вычислить и «накрыть» всю команду «Шалтай-болтая», и уже с лета 2016 г. ресурс де-факто работал под контролем Михайлова. Тогда же произошла смена тематики сайта. Вместо украденной с мобильных устройств частной переписки - с помощью подставной соты или Wi-Fi - на сайте стала выкладываться почта госслужащих, содержащая серьезные сведения. «Когда стало известно, что на Украину «утекла» переписка Суркова, это переполнило чащу терпения. Михайлов великолепный специалист. Лучший в своем деле. Можно сказать, что ЦИБ — это Михайлов. Но он заигрался», - цитирует «Росбалт» своего собеседника.

Опубликованный в октябре 2016 г. группировкой «Киберхунта» (в реальности - Аникеевым, пишет «Росбалт») массив электронных писем, приписываемых Суркову, в декабре привел к отставке руководителя аппарата Суркова Александра Павлова, писали «Ведомости». В переписке содержалось письмо от помощника основателя инвестфонда Marshall Capital Partners Константина Малафеева, датированное 13 мая 2014 г., где предлагались кандидатуры на руководящие должности в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Несколько людей из списка, в частности председатель правительства ДНР Александр Захарченко, получили назначения спустя четыре месяца после даты письма. Помимо этого в документах обнаружился план «Шатун» по дестабилизации ситуации на Украине в конце 2016–2017 гг. путем организации массовых протестов с привлечением украинской оппозиции.

«Новая газета» писала, что проверка управления собственной безопасности ФСБ установила, что Михайлов якобы передал американской разведке информацию о кибератаках на избирательные системы в американских штатах Аризона и Иллинойс. Атака проводилась якобы с серверов, которые принадлежат компании King Servers гражданина России Владимира Фоменко, а тот арендовал серверы у нидерландской компании, которую контролирует Павел Врублевский, основатель и гендиректор процессинговой компании Chronopay.

По данным «Коммерсанта», всего по «делу Михайлова» проходят четыре человека. Дело ведется по статье о государственной измене Следственным управлением ФСБ и касается раскрытия информации, составляющей государственную тайну. По версии следствия, Михайлов получил деньги от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника российской компании в сфере информационной безопасности.