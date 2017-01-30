Трамп распорядился ослабить госрегулирование

Президент США Дональд Трамп сегодня подписал исполнительное распоряжение, резко ослабляющее регулирование на федеральном уровне. Согласно указу федеральное агентство, выпуская каждое новое предписание, должно отменять два старых, сообщило агентство Reuters.

«Это самое решительное действие в этой области в истории нашей страны. Регулирование будет, контроль остается, но мы приведем его в порядок», - заявил Трамп, подписывая документ в Овальном кабинете Белого дома в присутствии представителей малого бизнеса. «Нам не нужны 97 разных правил для одной отрасли», - отметил он.

Новое распоряжение Трампа является частью плана по ограничению ежегодной суммарной стоимости новых мер регуляторов, рассказал агентству представитель новой администрации. До конца 2017 финансового года она будет ограничена на уровне $0, сказал чиновник, то есть новых регулятивных мер вводиться не будет. Бюджет регулятивных мер в перспектитве будет отдельным от федерального и, соответственно, будет устанавливаться Белым домом, а не конгрессом, пишет The Wall Street Journal.

«Трамп, пришедший в политику из бизнеса, в ходе предвыборной кампании обещал снизить бремя федеральных предписаний для бизнеса», - отмечает Reuters.

Вскоре после инаугурации, 23 января, Трамп встретился с представителями бизнес-кругов, включая крупнейшие корпорации - Johnson & Johnson, Ford, Dell, U.S. Steel и Dow Chemical - чтобы выслушать их предложения. Трамп пообещал «снизить регулирование на 75%, возможно - больше» и сократить федеральный налог на доход корпораций с текущих 35% до 15-20% (в перспективе), пишет Business Insider - но при условии, что производство будет находиться в США.