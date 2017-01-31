Юрий Чайка рассказал о работе и бизнесе сыновей

Они «ребята смышленые», всего добиваются сами, я никуда их не пристраивал, заявил генпрокурор

Генпрокурор России Юрий Чайка в интервью ТАСС рассказал, что его сыновья сами успешно ведут бизнес, а он никогда в это не вмешивался. «Сыновья всего добиваются собственным трудом, они ребята смышленые, с мозгами. Я никуда их не пристраивал, оба сами создавали свой бизнес. С нуля! И младший, и старший», – заявил он.

Он добавил, что его сыновья получали и госзаказы. «Но ни о каких 300 млрд рублей, о которых писали в 2015 г. «Ведомости», речь не шла. Там и близко нет подобных цифр, суммы в разы меньше!» – заверил он.

Чайка добавил, что его сын Игорь «всегда аккуратно, качественно и точно в срок выполнял взятые на себя обязательства», а также вложил «сотни миллионов рублей» личных средств в благотворительные проекты в Подмосковье, пока был советником губернатора Московской области Андрея Воробьева. По словам Чайки, его сын «занимается благотворительностью не ради каких-то наград или благодарностей, а по зову сердца».

Он отметил, что его сын Артем «также много времени уделяет помощи тем, кто в ней нуждается», и «часто берется за то, от чего другие отказываются». «Так, в 2014 г. Артем выкупил у РЖД убыточную компанию ПНК, объединявшую почти два десятка щебеночных заводов, и за короткое время сделал ее прибыльной», – привел пример генпрокурор. Он назвал чушью информацию, что его сын стал монополистом на рынке соли после покупки ВСТПК: «Чтобы было понятно: доля ВСТПК составляет лишь 8% от общего объема добываемой в России соли. О какой монополии разговор?»

По словам генпрокурора, Артем Чайка намерен строить новый завод в Калужской области и развивать Воробьевское месторождение каменной соли. Инвестиции составят 2–2,5 млрд руб.: «Сын свои деньги вкладывает. Кому от этого плохо?»

Он также рассказал про планы Игоря Чайки, напомнив, что его сын прошлой осенью начал переговоры с Alibaba Group о создании российского национального павильона на площадке китайского онлайн-ритейлера. «У Игоря есть компания, ориентированная на продажу продуктов питания из России. Она приступила к работе летом прошлого года как в онлайн-, так и в офлайн-режиме», – рассказал он, отметив, что должен получиться весьма перспективный проект. Также «Игорь реализует ряд инфраструктурных проектов в Иране, строит в Подмосковье грибную ферму и производство компоста», добавил Чайка.

«Мне приятно, что дела у сыновей идут успешно, но не подумайте, будто нахваливаю Артема с Игорем. Нет, даю реальную оценку. В детали их бизнеса я никогда не лез, они живут своим умом, хотя к моим словам по житейским вопросам прислушиваются, советам следуют», – подчеркнул генпрокурор. Он заявил, что ни он, ни его сыновья не имеют отношения к изменению Росреестром имен Игоря и Артема Чайки на ЛСДУ3 и ЙФЯУ9.

«Все, что у нас есть, что заработали, официально декларируем, отчитываемся перед соответствующими органами. Дом сына, в котором живу, и с вертолета фотографировали, и с самолета, может, только из космоса еще не снимали. В Успенском, в Горках-8… Что они там хотят увидеть, что ищут?» – заявил генпрокурор.