Социальная политика
Статья опубликована в № 4254 от 02.02.2017 под заголовком: Собянин против бабушек

Москва хочет повысить штрафы за несанкционированную торговлю в 10 раз

Попытка продать цветы или яблоки у метро будет грозить бабушкам штрафом до 50 000 руб.
Московские власти считают уличную торговлю вредной для москвичей
Московские власти считают уличную торговлю вредной для москвичей
Сергей Николаев / Ведомости

Минюст готовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят столичным властям увеличить до 50 000 руб. размер штрафов для граждан за нарушения в области торговли и благоустройства, сообщила пресс-служба ведомства. Разработка законопроекта, объясняют там, связана с широким распространением в Москве незаконной торговли вне специально отведенных мест. Такая торговля не только ухудшает облик столицы, но и наносит значительный ущерб ее экономике, способствует развитию недобросовестной конкуренции, незаконной трудовой миграции и, как следствие, усугубляет криминогенную обстановку в городе. Конкретный размер штрафа будет устанавливаться законодательством Москвы, уточняет Минюст. Пресс-служба правительства Москвы не ответила на запрос «Ведомостей».

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