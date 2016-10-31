Участки у метро «Петровско-Разумовская» запланировали под новую застройку

31 октября прекращают работу торговые павильоны возле метро Петровско-Разумовская, построенные на месте бывшего Петровско-Разумовского рынка. Об этом сообщил «Ведомостям» сотрудник администрации компании РООП ТИАС, которая владеет этой недвижимостью.

Пятнадцать павильонов на Петровско-Разумовской площадью в несколько тысяч кв. м. попали в третью волну сноса строений, признанных московскими властями самостроем. У метро продолжат работу только два торгцентра, также принадлежащие ТИАС: ТЦ «Вега» общей площадью 28 000 кв. м и ТРЦ «Парус», площадью 39 000 кв. м Право собственности на эти здания власти не оспаривают.

Владелец самостоятельно снесет в ближайшее время 4 из 15 объектов, признанных самостроем, остальные будут демонтированы при содействии префектуры, рассказала представитель Госинспекции по недвижимости г Москвы Мария Филаретова. За самостоятельно снесенные здания их владелец получит компенсацию из расчета 55 000 руб. за кв. м, а снесенные при помощи города – 51 000 руб. за кв. м ТИАС 26 октября начал разбирать два здания около метро, убедился корреспондент «Ведомостей».

Бывший рынок у метро Петровско-Разумовская – самый крупный комплекс, включенный в третью волну сноса. В постановление правительства Москвы, утвердившее новый список самостроев, вошли еще 28 строений площадью от 30 до 1200 кв. м в разных районах Москвы, размещенных на территориях общего пользования или в охранной зоне коммуникаций. Как выяснили «Ведомости», большинство из них – небольшие торговые павильоны.

Несмотря на охранные зоны коммуникаций, некоторые из освободившихся участков планируется отдать под новую застройку. Так, на месте торговых павильонов у метро Петровско-Разумовская, вдоль железной дороги, город планирует построить крупный Транспортно-пересадочный узел (ТПУ), заявил на прошлой неделе руководитель стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. ТПУ Петровско-Разумовская должна объединить серую и салатовые ветки метро, Московское центральное кольцо, автобусную станцию, ж/д платформы Савеловского и Октябрьского направлений. По словам Хуснуллина, проектированием ТПУ может заняться японская компания Nikken Sekkei, которая выразила уже и готовность стать инвестором комплекса. Компания уже спроектировала концепцию ТПУ «Ботанический сад» для группы компаний «Пионер».

Андрей Гордеев / Ведомости 15 торговых павильонов у метро «Петровско-Разумовская» площадью в несколько тысяч кв. м попали в третью волну сноса строений, признанных московскими властями самостроем. Часть из них начали демонтировать 26 октября. На фото строения на ул. Линии Октябрьской железной дороги 1/20 Андрей Гордеев / Ведомости Все торговые павильоны, построенные на месте бывшего Петровско-Разумовского рынка, прекращают работу 31 октября. Об этом сообщил «Ведомостям» сотрудник администрации компании РООП ТИАС, которая владеет этой недвижимостью 2/20 Андрей Гордеев / Ведомости Владелец самостоятельно снесет в ближайшее время четыре из 15 объектов, признанных самостроем, остальные будут демонтированы при содействии префектуры, рассказала представитель Госинспекции по недвижимости Москвы Мария Филаретова. На фото д. 2, стр. 1 на ул. Линии Октябрьской железной дороги, его владельцы сносят самостоятельно 3/20 Андрей Гордеев / Ведомости Эти же строения по ул. Линии Октябрьской железной дороги за несколько недель до сноса 4/20 Андрей Гордеев / Ведомости Бывший рынок у метро Петровско-Разумовская – самый крупный комплекс, включенный в третью волну сноса. Торговый центр "Экспресс", расположенный там также будет снесен 5/20 Андрей Гордеев / Ведомости Демонтирован будет и торговый дом "Стиль" у метро "Петровско-Разумовская" 6/20 Андрей Гордеев / Ведомости Общая площадь объектов, попавших под снос на «Петровско-Разумовской», - почти 19 000 кв. м. На фото комплекс павильонов, расположенных на ул. Линии Октябрьской железной дороги, незадолго до сноса 7/20 Андрей Гордеев / Ведомости Помимо строений на ул. Линии Октябрьской железной дороги под снос в районе метро «Петровско-Разумовская» попала сеть ларьков, расположенных в Локомотивном проезде (на фото) и по адресу Дмитровское шоссе, 24 8/20 Андрей Гордеев / Ведомости За самостоятельно снесенные здания их владелец получит компенсацию из расчета 55 000 руб. за 1 кв. м, а снесенные при помощи города – 51 000 руб. за 1 кв. м. На фото палатки, расположенные по адресу Локомотивный проезд, 2Б 9/20 Андрей Гордеев / Ведомости ТРЦ «Парус», площадью 39 000 кв.м, расположенный также у метро "Петровско-Разумовская", снесен не будет. Право собственности на это здание власти не оспаривают 10/20 Андрей Гордеев / Ведомости Еще один торговый центр, который не будет снесен, - «Вега» общей площадью 28 000 кв. м. Он также принадлежит организации ТИАС, как и прочие объекты, попавшие под снос у метро Петровско-Разумовская 11/20 Андрей Гордеев / Ведомости В постановление правительства Москвы, утвердившее новый список самостроев, вошли еще 29 строений площадью от 30 кв. м до 1200 кв. м в разных районах Москвы. На фото ларьки у метро "Савеловская", расположенные по адресу ул. Бутырская, д. 2, стр. 3 12/20 Максим Стулов / Ведомости Власти Москвы объяснили необходимость сноса тем, что строения находятся на территориях общего пользования или в охранной зоне коммуникаций. На фото строения по адресу ул. Краспнопрудная, д. 7-9 13/20 Максим Стулов / Ведомости Часть павильонов у метро "Выхино" была демонтирована ранее, ларьки по адресу ул. Хлобыстова, 26, попали в третью волну сноса самостроев 14/20 Максим Стулов / Ведомости В список, опубликованный осенью, попали не только крупные строения, но и совсем небольшие павильоны, как этот ларек, расположенный по адресу ул. Маршала Катукова, д. 3, стр. 1. Павильон был закрыт еще в начале октября 15/20 Максим Стулов / Ведомости В осенний список самостроя попало многоэтажное здание по адресу Каширское шоссе, д. 27. Крупнейший арендатор – «Якитория» 16/20 Максим Стулов / Ведомости Двухэтажный павильон по адресу Измайловский проспект, д. 123, корп. 1 занимают различные магазины автозапчастей и шиномонтаж 17/20 Максим Стулов / Ведомости В Марьине снесут здание, расположенное по адресу Новочеркасский бульвар, вл. 41, стр. 8. Его занимают различные магазины и ресторан "Белый лебедь" 18/20 Максим Стулов / Ведомости Один из арендаторов снесенных у метро «Петровско-Разумовская» павильонов - супермаркет «Билла». Магазин этой сети находится и в попавшем под снос здании на улице Исаковского, д. 6, корп. 2, стр. 1 19/20 Максим Стулов / Ведомости Еще один ритейлер, пострадавший от третей волны сноса, - «Магнолия»: один из магазинов находится по адресу ул. Маршала Жукова, д. 22, корп. 1, стр. 2. Он также попал в список объектов под снос 20/20

Чиновник правительства Москвы говорит, что соинвестором ТПУ на Петровско-Разумовской хочет стать ТИАС, профинансировав создание там торговых площадей. По его словам, обсуждается и возможность предоставить ТИАС право расширить торговые центры на оставшихся у компании участках. Руководство ТИАС отказалось отвечать на вопросы «Ведомостей» о судьбе их комплекса и о дальнейших планах. Компания намерена сохранить хорошие отношение с властями и активно работать на той же территории, сказал «Ведомостям» один из ее сотрудников.

Рынок имени Майкла Джексона Вещевой рынок у метро Петровско-Разумовская, один из самых крупных в Москве, образовался в 1993 г. Как рассказывал газете «Мосправда» председатель правления РООП ТИАС Сергей Красильников, этому способствовал Майкл Джексон. Московские гастроли артиста проходили в «Лужниках», где на это время была запрещена торговля. Челноки перебрались к метро Петровско-Разумовская, где сначала организовали стихийный рынок, а потом образовали ассоциацию, со временем превратившуюся в региональную общественную организацию предпринимателей «ТИАС».

Представитель Стройкомплекса Москвы заявил, что конкурс по выбору инвестора ТПУ еще не объявлен. В составе ТПУ, на площади в 1,6 га будет построен комплекс общей площадью 57 000 кв. м с многофункциональным центром госуслуг , сообщил представитель Москомстроинвеста. По его словам, права на участок получил «Мосинжпроект», который будет курировать строительство центра. Точные параметры ТПУ на Петровско-Разумовской проектируются сейчас Москомархитектурой, сказал представитель стройкомплекса.

На прошлой неделе московские чиновники презентовали для инвесторов проекты строительства восьми ТПУ – «Дмитровская», «Пятницкое шоссе», «Павелецкая», «Ховрино», «Фонвизинская», «Тропарево», «Парк Победы» и «Технопарк». Стоимость реализации этих проектов «Мосинжпроект», который будет организовывать торги для инвесторов по этим ТПУ, оценивает в 62,47 млрд руб. В составе самого дорогого из проектов – «Парка Победы» (77,8 млн руб.) – планируется построить около 237 000 кв. м недвижимости: апартаменты, паркинг, офисы и торговые помещения.

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