Участки у метро «Петровско-Разумовская» запланировали под новую застройку

31 октября прекращают работу торговые павильоны возле метро Петровско-Разумовская, построенные на месте бывшего Петровско-Разумовского рынка. Об этом сообщил «Ведомостям» сотрудник администрации компании РООП ТИАС, которая владеет этой недвижимостью.
Пятнадцать павильонов на Петровско-Разумовской площадью в несколько тысяч кв. м. попали в третью волну сноса строений, признанных московскими властями самостроем. У метро продолжат работу только два торгцентра, также принадлежащие ТИАС: ТЦ «Вега» общей площадью 28 000 кв. м и ТРЦ «Парус», площадью 39 000 кв. м Право собственности на эти здания власти не оспаривают.
Владелец самостоятельно снесет в ближайшее время 4 из 15 объектов, признанных самостроем, остальные будут демонтированы при содействии префектуры, рассказала представитель Госинспекции по недвижимости г Москвы Мария Филаретова. За самостоятельно снесенные здания их владелец получит компенсацию из расчета 55 000 руб. за кв. м, а снесенные при помощи города – 51 000 руб. за кв. м ТИАС 26 октября начал разбирать два здания около метро, убедился корреспондент «Ведомостей».
Бывший рынок у метро Петровско-Разумовская – самый крупный комплекс, включенный в третью волну сноса. В постановление правительства Москвы, утвердившее новый список самостроев, вошли еще 28 строений площадью от 30 до 1200 кв. м в разных районах Москвы, размещенных на территориях общего пользования или в охранной зоне коммуникаций. Как выяснили «Ведомости», большинство из них – небольшие торговые павильоны.
Несмотря на охранные зоны коммуникаций, некоторые из освободившихся участков планируется отдать под новую застройку. Так, на месте торговых павильонов у метро Петровско-Разумовская, вдоль железной дороги, город планирует построить крупный Транспортно-пересадочный узел (ТПУ), заявил на прошлой неделе руководитель стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. ТПУ Петровско-Разумовская должна объединить серую и салатовые ветки метро, Московское центральное кольцо, автобусную станцию, ж/д платформы Савеловского и Октябрьского направлений. По словам Хуснуллина, проектированием ТПУ может заняться японская компания Nikken Sekkei, которая выразила уже и готовность стать инвестором комплекса. Компания уже спроектировала концепцию ТПУ «Ботанический сад» для группы компаний «Пионер».
Андрей Гордеев / Ведомости
15 торговых павильонов у метро «Петровско-Разумовская» площадью в несколько тысяч кв. м попали в третью волну сноса строений, признанных московскими властями самостроем. Часть из них начали демонтировать 26 октября. На фото строения на ул. Линии Октябрьской железной дороги
1/20
Андрей Гордеев / Ведомости
Все торговые павильоны, построенные на месте бывшего Петровско-Разумовского рынка, прекращают работу 31 октября. Об этом сообщил «Ведомостям» сотрудник администрации компании РООП ТИАС, которая владеет этой недвижимостью
2/20
Андрей Гордеев / Ведомости
Владелец самостоятельно снесет в ближайшее время четыре из 15 объектов, признанных самостроем, остальные будут демонтированы при содействии префектуры, рассказала представитель Госинспекции по недвижимости Москвы Мария Филаретова. На фото д. 2, стр. 1 на ул. Линии Октябрьской железной дороги, его владельцы сносят самостоятельно
3/20
Андрей Гордеев / Ведомости
Эти же строения по ул. Линии Октябрьской железной дороги за несколько недель до сноса
4/20
Андрей Гордеев / Ведомости
Бывший рынок у метро Петровско-Разумовская – самый крупный комплекс, включенный в третью волну сноса. Торговый центр "Экспресс", расположенный там также будет снесен
5/20
Андрей Гордеев / Ведомости
Демонтирован будет и торговый дом "Стиль" у метро "Петровско-Разумовская"
6/20
Андрей Гордеев / Ведомости
Общая площадь объектов, попавших под снос на «Петровско-Разумовской», - почти 19 000 кв. м. На фото комплекс павильонов, расположенных на ул. Линии Октябрьской железной дороги, незадолго до сноса
7/20
Андрей Гордеев / Ведомости
Помимо строений на ул. Линии Октябрьской железной дороги под снос в районе метро «Петровско-Разумовская» попала сеть ларьков, расположенных в Локомотивном проезде (на фото) и по адресу Дмитровское шоссе, 24
8/20
Андрей Гордеев / Ведомости
За самостоятельно снесенные здания их владелец получит компенсацию из расчета 55 000 руб. за 1 кв. м, а снесенные при помощи города – 51 000 руб. за 1 кв. м. На фото палатки, расположенные по адресу Локомотивный проезд, 2Б
9/20
Андрей Гордеев / Ведомости
ТРЦ «Парус», площадью 39 000 кв.м, расположенный также у метро "Петровско-Разумовская", снесен не будет. Право собственности на это здание власти не оспаривают
10/20
Андрей Гордеев / Ведомости
Еще один торговый центр, который не будет снесен, - «Вега» общей площадью 28 000 кв. м. Он также принадлежит организации ТИАС, как и прочие объекты, попавшие под снос у метро Петровско-Разумовская
11/20
Андрей Гордеев / Ведомости
В постановление правительства Москвы, утвердившее новый список самостроев, вошли еще 29 строений площадью от 30 кв. м до 1200 кв. м в разных районах Москвы. На фото ларьки у метро "Савеловская", расположенные по адресу ул. Бутырская, д. 2, стр. 3
12/20
Максим Стулов / Ведомости
Власти Москвы объяснили необходимость сноса тем, что строения находятся на территориях общего пользования или в охранной зоне коммуникаций. На фото строения по адресу ул. Краспнопрудная, д. 7-9
13/20
Максим Стулов / Ведомости
Часть павильонов у метро "Выхино" была демонтирована ранее, ларьки по адресу ул. Хлобыстова, 26, попали в третью волну сноса самостроев
14/20
Максим Стулов / Ведомости
В список, опубликованный осенью, попали не только крупные строения, но и совсем небольшие павильоны, как этот ларек, расположенный по адресу ул. Маршала Катукова, д. 3, стр. 1. Павильон был закрыт еще в начале октября
15/20
Максим Стулов / Ведомости
В осенний список самостроя попало многоэтажное здание по адресу Каширское шоссе, д. 27. Крупнейший арендатор – «Якитория»
16/20
Максим Стулов / Ведомости
Двухэтажный павильон по адресу Измайловский проспект, д. 123, корп. 1 занимают различные магазины автозапчастей и шиномонтаж
17/20
Максим Стулов / Ведомости
В Марьине снесут здание, расположенное по адресу Новочеркасский бульвар, вл. 41, стр. 8. Его занимают различные магазины и ресторан "Белый лебедь"
18/20
Максим Стулов / Ведомости
Один из арендаторов снесенных у метро «Петровско-Разумовская» павильонов - супермаркет «Билла». Магазин этой сети находится и в попавшем под снос здании на улице Исаковского, д. 6, корп. 2, стр. 1
19/20
Максим Стулов / Ведомости
Еще один ритейлер, пострадавший от третей волны сноса, - «Магнолия»: один из магазинов находится по адресу ул. Маршала Жукова, д. 22, корп. 1, стр. 2. Он также попал в список объектов под снос
20/20
Чиновник правительства Москвы говорит, что соинвестором ТПУ на Петровско-Разумовской хочет стать ТИАС, профинансировав создание там торговых площадей. По его словам, обсуждается и возможность предоставить ТИАС право расширить торговые центры на оставшихся у компании участках. Руководство ТИАС отказалось отвечать на вопросы «Ведомостей» о судьбе их комплекса и о дальнейших планах. Компания намерена сохранить хорошие отношение с властями и активно работать на той же территории, сказал «Ведомостям» один из ее сотрудников.
Вещевой рынок у метро Петровско-Разумовская, один из самых крупных в Москве, образовался в 1993 г. Как рассказывал газете «Мосправда» председатель правления РООП ТИАС Сергей Красильников, этому способствовал Майкл Джексон. Московские гастроли артиста проходили в «Лужниках», где на это время была запрещена торговля. Челноки перебрались к метро Петровско-Разумовская, где сначала организовали стихийный рынок, а потом образовали ассоциацию, со временем превратившуюся в региональную общественную организацию предпринимателей «ТИАС».
Представитель Стройкомплекса Москвы заявил, что конкурс по выбору инвестора ТПУ еще не объявлен. В составе ТПУ, на площади в 1,6 га будет построен комплекс общей площадью 57 000 кв. м с многофункциональным центром госуслуг , сообщил представитель Москомстроинвеста. По его словам, права на участок получил «Мосинжпроект», который будет курировать строительство центра. Точные параметры ТПУ на Петровско-Разумовской проектируются сейчас Москомархитектурой, сказал представитель стройкомплекса.
На прошлой неделе московские чиновники презентовали для инвесторов проекты строительства восьми ТПУ – «Дмитровская», «Пятницкое шоссе», «Павелецкая», «Ховрино», «Фонвизинская», «Тропарево», «Парк Победы» и «Технопарк». Стоимость реализации этих проектов «Мосинжпроект», который будет организовывать торги для инвесторов по этим ТПУ, оценивает в 62,47 млрд руб. В составе самого дорогого из проектов – «Парка Победы» (77,8 млн руб.) – планируется построить около 237 000 кв. м недвижимости: апартаменты, паркинг, офисы и торговые помещения.
Какие самострои демонтировали в августе
Евгений Разумный / Ведомости
К ночи 29 августа собственники добровольно ликвидировали 30 объектов, сообщил журналистам руководитель Московской госинспекции по недвижимости Сергей Шогура. Однако владельцы 28 строений общей площадью порядка 12 000 кв. м отказались от добровольного демонтажа, в том числе собственники павильонов на "Кропоткинской"
1/29
Евгений Разумный / Ведомости
Первую часть торговых павильонов и кафе на площади Пречистенские Ворота у ст. м. "Кропоткинская" снесли еще в феврале - тогда владельцы перекрывали дорогу технике заграждением из машин и лично. Как и в прошлый раз, сейчас у павильонов на Пречистенской площади дежурила полиция
2/29
Евгений Разумный / Ведомости
Так выглядели павильоны изнутри в ночь перед сносом
3/29
Евгений Разумный / Ведомости
За несколько часов до сноса станция метро "Кропоткинская" была закрыта
4/29
Евгений Разумный / Ведомости
Павильоны на Пречистенской площади за несколько дней до сноса. На фото видно, что часть павильонов пока сохранена, а на месте снесенных установлены общественные туалеты
5/29
Евгений Разумный / Ведомости
Крупнейший из снесенных объектов - трехэтажный ТЦ «Электрон» площадью 2500 кв. м рядом со ст. м. «Электрозаводская»
6/29
Евгений Разумный / Ведомости
Владельцы здания согласились снести его, попросив помощи у властей, рассказал представитель Госинспекции по недвижимости
7/29
Евгений Разумный / Ведомости
"Электрон" к 3.00 не разобрали и до половины, передал корреспондент "Ведомостей"
8/29
Евгений Разумный / Ведомости
По соседству с ТЦ "Электрон" у ст. м. «Электрозаводская» находился еще один павильон меньшего размера, его разобрали уже к 2.00 ночи
9/29
Евгений Разумный / Ведомости
Владельцы здания по адресу ул. 1905 года, вл. 4, стр. 2 отказались снести его добровольно
10/29
Евгений Разумный / Ведомости
В снесенном строении находился ресторан "Ванильное небо"
11/29
Евгений Разумный / Ведомости
Демонтаж здания у ст. м. "Улица 1905 года"
12/29
Андрей Гордеев / Ведомости
У ст. м. "Кузьминки" к 12 ночи работы по сносу уже закончились
13/29
Андрей Гордеев / Ведомости
У ст. м. "Выхино" в ночь на 29 августа был демонтирован целый комплекс торговых павильонов на улице Красный Казанец
14/29
Андрей Гордеев / Ведомости
Снос торговых павильонов у ст. м. "Выхино"
15/29
Андрей Гордеев / Ведомости
Это не первый демонтаж в Выхине - в феврале под снос попало здание мойки и автосервиса (ул. Красный Казанец, 6, стр. 4). Владельцы здания сопротивлялись и даже вели его оборону, но затем смогли договориться с мэрией. В итоге комплекс был демонтирован одним из последних в первой очереди
16/29
Евгений Разумный / Ведомости
На утро 26 августа 12 объектов уже были демонтированы владельцами, сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости Москвы. На фото: снос двухэтажного павильона у ст. м. "Дмитровская", в котором находилась кофейня "Шоколадница". При демонтаже павильона у этой станции произошло обрушение части подземного перехода и пострадал один человек, сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах столицы
17/29
Евгений Разумный / Ведомости
Обрушение конструкций в подземном переходе у ст. м. «Дмитровская» произошло во время несанкционированных работ компании, работающей на управу Бутырского района, заявили "Дождю" в пресс-службе Московского метрополитена
18/29
Евгений Разумный / Ведомости
Свод подземного перехода обрушен не был, передал корреспондент "Ведомостей" с места демонтажа
19/29
Евгений Разумный / Ведомости
Метро и переход работали в штатном режиме, один из выходов из метро на Бутырскую улицу был перекрыт
20/29
Евгений Разумный / Ведомости
Снос павильонов происходил в основном недалеко от станций метро. На фото: снесенные торговые павильоны недалеко от ст. м. "Дмитровская", в которых находились интим-шоп, магазин продуктов, магазин "У Палыча" и бистро "Крошка-Картошка"
21/29
Евгений Разумный / Ведомости
Площадка с демонтированными объектами огорожена со стороны Бутырской улицы, с обратной стороны павильонов ограждения нет
22/29
Андрей Гордеев / Ведомости
Павильон с кафе "Хлеб насущный" на Зубовском бульваре у ст. м. "Парк культуры" начали демонтировать заранее. Фото от 20 августа
23/29
Максим Стулов / Ведомости
Так здание на Зубовском бульваре выглядело за пару дней до сноса
24/29
Максим Стулов / Ведомости
Начало демонтажа павильонов на ул. Героев-Панфиловцев. Сейчас пройдет вторая волна сноса, сколько их еще будет, неизвестно, отмечает директор направления "стрит-ритейл" Knight Frank Виктория Камлюк. По ее словам, многие бизнесмены не готовы брать на себя такие риски и арендовать помещения у метро
25/29
Максим Стулов / Ведомости
Монолитный фундамент снесенных в феврале торговых павильонов у ст. м. "Октябрьское Поле". Они были построены еще при СССР, их снос скорее всего повредит выходы из метро, жалуется сотрудник местной управы «Щукино»
26/29
Максим Стулов / Ведомости
Строение на Пресненском Валу у ст. м. "Улица 1905 года" владельцы начали демонтировать самостоятельно
27/29
Максим Стулов / Ведомости
Столовая во 2-м Кожевническом переулке также находится в списке - фото сделано за несколько дней до 29 августа
28/29
Максим Стулов / Ведомости
Магазин цветов на Олимпийском проспекте тоже находится в списке самостроев и должен быть демонтирован. Фото: за неделю до сноса