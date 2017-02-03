Депутаты не смогут встречаться с народом без разрешения властей

Депутатов всех уровней обяжут проводить встречи с избирателями в форме публичных мероприятий, уведомляя об их проведении власти согласно закону о митингах и шествиях. Поправки в ряд законов, регламентирующих это, внесла в четверг в Госдуму депутат Ирина Белых («Единая Россия»). По ее мнению, они упрощают процедуру организации депутатом встреч с избирателями в форме митинга (см. врез), хотя на деле направлены на предотвращение несанкционированных митингов под видом встреч с избирателями.

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