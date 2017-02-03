Депутаты не смогут встречаться с народом без разрешения властей

«Единая Россия» считает, что массовые встречи с избирателями – путь к майданам
Евгений Егоров / Ведомости
Депутатов всех уровней обяжут проводить встречи с избирателями в форме публичных мероприятий, уведомляя об их проведении власти согласно закону о митингах и шествиях. Поправки в ряд законов, регламентирующих это, внесла в четверг в Госдуму депутат Ирина Белых («Единая Россия»). По ее мнению, они упрощают процедуру организации депутатом встреч с избирателями в форме митинга (см. врез), хотя на деле направлены на предотвращение несанкционированных митингов под видом встреч с избирателями.