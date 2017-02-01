Петербургских депутатов обяжут согласовывать встречи с избирателями после протестов у Исаакия

Эсер Максим Резник предложил не запрещать встречи с избирателями, а проверить действия Смольного, который не согласовывал депутатам заявку на митинг

Заксобрание также потребовало от Чайки, Бастрыкина и Колокольцева наказать организаторов акции протеста, которая прошла внутри собора

В Петербурге может быть принят закон, который обязывает местных депутатов согласовывать встречи с избирателями. Пока федеральное законодательство разрешат проводить такие встречи без согласований, чем пользовались в Петербурге организаторы акции протеста против передачи Исаакиевского собора РПЦ, а в Москве - противники введения «Платона». Кроме этого заксобрание Петербурга большинством голосов утвердило обращение к руководителям силовых ведомств с просьбой наказать участников несанкционированной акции против передачи Исаакия церкви и не допустить подобных акций впредь.

Заксобрание 1 февраля приняло в первом чтении поправки в городской закон о статусе депутатов, которые предполагают, что им придется согласовывать встречи с избирателями в форме публичных мероприятий. Как сообщает ТАСС, поправки внесла «Единая Россия», за них проголосовали 39 депутатов из 50 .

«Мы прикрываем лазейку, когда вы под статусом депутата обходили закон о массовых мероприятиях. Мы смотрели на это сквозь пальцы, но после 28 января на это сквозь пальцы смотреть нельзя», - сказал председатель фракции «Единой Россия» в заксобрании Александр Тетердинко. По его словам, депутаты оппозиционных фракций, используя недоработку закона, 28 января фактически провели стихийный митинг, в котором приняли участие около 2000 человек.

Под видом встречи с избирателями депутаты «могут устроить майдан», предупредил Тетердинко. «Этот закон, конечно, объявят антидемократическим. Но порядок согласования митингов был признан конституционным», – цитирует единоросса «Фонтанка.ру».

Эсер Максим Резник предложил не запрещать встречи с избирателями, а проверить действия Смольного, который не согласовывал депутатам заявку на митинг. «Настанет время, когда вас в этом зале будет меньшинство, вы горько пожалеете о сегодняшнем решении», – заявил, в свою очередь, яблочник Борис Вишневский. Резник и Вишневский были организаторами обеих акций протеста против передачи Исаакия РПЦ.

Вишневский сказал «Ведомостям», что возмущен. Этот закон прямо направлен на ограничение оппозиционной деятельности, говорит депутат. Публичные встречи оппозиционных депутатов с избирателями просто не будут согласовываться, так же как сейчас не согласовываются митинги и шествия, предупреждает он. Проведение акции в Исаакиевском соборе он считает неправильным. Организаторы встречи на Марсовом поле не имеют к этой акции отношения, но в то же время никакого состава преступления в ней нет и попытка сделать из этой глупой акции политическое дело опасна, считает Вишневский. Власть пытается изобразить всех противников передачи собора РПЦ как преступников, говорит депутат.

Депутат от Партии роста Оксана Дмитриева сообщила, что во время встречи на Марсовом поле она держала связь с ГУ МВД и беспокоилась за безопасность граждан. Она напомнила, что Партия роста осудила последующую акцию в Исаакиевском соборе и назвала ее провокационной. «Недопустимо устраивать 1937 год. Вы сеете религиозную рознь, на акции были совершенно разные люди», - сказала Дмитриева единороссам (цитаты по «Фонтанке»).

28 января на Марсовом поле состоялась встреча граждан с оппозиционными депутатами, которые выступают против передачи собора РПЦ, но позднее состоялась еще и акция в самом соборе. Как напоминает «Фонтанка», на встрече с депутатами правозащитник Динар Идрисов раздал желающим бесплатные билеты на экскурсию в Исаакиевский собор. В храм пришли около трех десятков активистов, которые во время службы подняли вверх листки бумаги с надписью «Музей – городу!». Сотрудники музея попросили их прекратить акцию, полиция задерживать никого не стала.

Заксобрание 1 февраля обратилось к генпрокурору Юрию Чайке, председателю СКР Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой «провести всестороннюю проверку по изложенным фактам и принять меры по наказанию виновных и недопущению подобных действий впредь». Запрос поддержали 39 депутатов, единороссы и либерал-демократы, сообщает «Интерфакс». Представляя проект запроса, спикер парламента Вячеслав Макаров сравнил стихийный митинг на Марсовом поле и пикет внутри Исаакиевского собора с действиями Pussy Riot в храме Христа Спасителя. По его словам, в митинге приняли участие «представители ЛГБТ-сообщества, пацифисты, анархисты и иные активисты».

По оценке Макарова, действия активистов были «не просто вне закона, а вне всяких норм морали и нравственности», а их целью было «сорвать богослужение, грубо нарушить общественный порядок, оскорбить чувства верующих». Спикер посоветовал проверить действия сотрудников музея, которые фактически «поощрили срыв богослужения». В результате проверки вскроется много «интересных фактов», уверен он.

«Я ни разу не видел людей, которые мешают проводить службу, это затронуло чувства миллионов верующих. Мы сейчас гремим по всему миру как люди, позволяющие топтать православную веру», – заявил он (цитата «Фонтанки»). Будь то не церковь, а мечеть, последствия акции были бы другими, убежден единоросс. «Если бы они вышли к храму, встали на колени и начали молиться, все бы пошло по-другому», – считает Макаров.

Митинг на Марсовом поле против передачи Исаакия церкви