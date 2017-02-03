Прокуроры попросили для Навального пять лет условно

Приговор по делу «Кировлеса» будет оглашен 8 февраля. В пятницу на заседании прокуроры запросили для оппозиционера Алексея Навального пять лет условно, для предпринимателя Петра Офицерова – четыре года условно. Навальный и Офицеров свою вину не признали. Навальный заявил, что считает дело политическим. В своем последнем слове Навальный заявил, что на прошлом рассмотрении дела он говорил, что не остановит свою расследовательскую деятельность. «За эти четыре года я просидел год под домашним арестом, у меня было несколько похожих судов, моего брата посадили в тюрьму, я, в основном, сидел под подпиской о невыезде. Но тем не менее мы выпустили много расследований», - сказал Навальный (цитата по «Медиазоне»).

Навальный напомнил, что второй раз участвует в выборах, будучи на скамье подсудимых: «И я отсюда хочу сказать, обращаясь в вашем лице к тем, кто инспирирует этот процесс, я все отлично понял и все отлично считал. То, что сейчас заявила прокуратура, это такое послание мне, которое звучит следующим образом: «Алексей, мы тебя еще раз вежливо предупреждаем, что тебе нельзя участвовать в политической деятельности, что ты не можешь участвовать в выборах, что такие, как ты, которые грозят нам, которые говорят о нашем богатстве, которые призывают людей не подчиняться вот той самой организованной преступной группе, этой жабе на трубе, таким, как ты, запрещается участвовать в политической деятельности, вы маргиналы, вы должны быть на обочине». Он заявил, что его избирательная кампания будет продолжена, несмотря на приговор.

Адвокаты Навального заявляли о форсировании рассмотрения дела «Кировлеса» в суде. Так, рассмотрение дела об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном военном суде дважды откладывалось – в нем занята адвокат Навального Ольга Михайлова.

В середине ноября президиум Верховного суда отменил приговор Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Решение было принято после того, как ЕСПЧ в феврале удовлетворил их жалобу. По мнению ЕСПЧ, российские суды признали заявителей виновными в действиях, неотличимых от обычной предпринимательской деятельности, не обеспечили справедливого судебного разбирательства и не рассмотрели их доводы о политической подоплеке дела. ЕСПЧ также пришел к выводу, что выделение уголовного дела в отношении экс-директора «Кировлеса» Вячеслава Опалева, заключившего сделку со следствием, и его рассмотрение в порядке особого производства являлись «способом обойти важные процедурные гарантии»: фактически приговор по делу признавшегося в растрате Опалева имел преюдициальное значение для решения по делу «Кировлеса». В Ленинском районном суде Кирова адвокаты Навального и Офицерова ходатайствовали о закрытии дела, однако им в этом было отказано.

18 июля 2013 г. Ленинский районный суд Кирова признал Навального и Офицерова виновными в хищении в особо крупном размере, приговорив их к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. Позже срок обоим заменен на условный. По версии следствия, Навальный, будучи советником губернатора Кировской области Никиты Белых, организовал хищение имущества «Кировлеса», для чего вступил в сговор с директором ВЛК Офицеровым и директором «Кировлеса» Вячеславом Опалевым. Навязав «Кировлесу» невыгодный договор и получив от предприятия лесопродукцию на 16,1 млн руб., ВЛК нанесла ущерб «Кировлесу», поскольку закупала материал по заниженной цене, а продавала по рыночной, указывало следствие. Навальный и Офицеров свою вину не признавали, говоря, что на 14,7 млн руб. ВЛК приобрела у «Кировлеса» лесопродукцию, а оставшаяся сумма - это прибыль ВЛК.