Безопасность и право

Прокуроры попросили для Навального пять лет условно

Новый приговор по делу «Кировлеса» будет объявлен на следующей неделе
Прокуроры попросили для Алексея Навального по делу «Кировлеса» пять лет условно
Прокуроры попросили для Алексея Навального по делу «Кировлеса» пять лет условно
Е. Разумный / Ведомости

Приговор по делу «Кировлеса» будет оглашен 8 февраля. В пятницу на заседании прокуроры запросили для оппозиционера Алексея Навального пять лет условно, для предпринимателя Петра Офицерова – четыре года условно. Навальный и Офицеров свою вину не признали. Навальный заявил, что считает дело политическим. В своем последнем слове Навальный заявил, что на прошлом рассмотрении дела он говорил, что не остановит свою расследовательскую деятельность. «За эти четыре года я просидел год под домашним арестом, у меня было несколько похожих судов, моего брата посадили в тюрьму, я, в основном, сидел под подпиской о невыезде. Но тем не менее мы выпустили много расследований», - сказал Навальный (цитата по «Медиазоне»).

ЕСПЧ отмечает, что отсутствие разрешения на проведение массовых мероприятий еще не означало необходимости их разгона
Деньги без политики

Навальный напомнил, что второй раз участвует в выборах, будучи на скамье подсудимых: «И я отсюда хочу сказать, обращаясь в вашем лице к тем, кто инспирирует этот процесс, я все отлично понял и все отлично считал. То, что сейчас заявила прокуратура, это такое послание мне, которое звучит следующим образом: «Алексей, мы тебя еще раз вежливо предупреждаем, что тебе нельзя участвовать в политической деятельности, что ты не можешь участвовать в выборах, что такие, как ты, которые грозят нам, которые говорят о нашем богатстве, которые призывают людей не подчиняться вот той самой организованной преступной группе, этой жабе на трубе, таким, как ты, запрещается участвовать в политической деятельности, вы маргиналы, вы должны быть на обочине». Он заявил, что его избирательная кампания будет продолжена, несмотря на приговор.

Адвокаты Навального заявляли о форсировании рассмотрения дела «Кировлеса» в суде. Так, рассмотрение дела об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном военном суде дважды откладывалось – в нем занята адвокат Навального Ольга Михайлова.

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В середине ноября президиум Верховного суда отменил приговор Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Решение было принято после того, как ЕСПЧ в феврале удовлетворил их жалобу. По мнению ЕСПЧ, российские суды признали заявителей виновными в действиях, неотличимых от обычной предпринимательской деятельности, не обеспечили справедливого судебного разбирательства и не рассмотрели их доводы о политической подоплеке дела. ЕСПЧ также пришел к выводу, что выделение уголовного дела в отношении экс-директора «Кировлеса» Вячеслава Опалева, заключившего сделку со следствием, и его рассмотрение в порядке особого производства являлись «способом обойти важные процедурные гарантии»: фактически приговор по делу признавшегося в растрате Опалева имел преюдициальное значение для решения по делу «Кировлеса». В Ленинском районном суде Кирова адвокаты Навального и Офицерова ходатайствовали о закрытии дела, однако им в этом было отказано.

18 июля 2013 г. Ленинский районный суд Кирова признал Навального и Офицерова виновными в хищении в особо крупном размере, приговорив их к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. Позже срок обоим заменен на условный. По версии следствия, Навальный, будучи советником губернатора Кировской области Никиты Белых, организовал хищение имущества «Кировлеса», для чего вступил в сговор с директором ВЛК Офицеровым и директором «Кировлеса» Вячеславом Опалевым. Навязав «Кировлесу» невыгодный договор и получив от предприятия лесопродукцию на 16,1 млн руб., ВЛК нанесла ущерб «Кировлесу», поскольку закупала материал по заниженной цене, а продавала по рыночной, указывало следствие. Навальный и Офицеров свою вину не признавали, говоря, что на 14,7 млн руб. ВЛК приобрела у «Кировлеса» лесопродукцию, а оставшаяся сумма - это прибыль ВЛК.

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Ленинский районный суд Кирова 8 февраля вынесет новый приговор по делу Алексея Навального и Петра Офицерова, обвиняемых в хищении у предприятия «Кировлес»
Ленинский районный суд Кирова 8 февраля вынесет новый приговор по делу Алексея Навального и Петра Офицерова, обвиняемых в хищении у предприятия «Кировлес»
1/10
Навальный и Офицеров не признали вину по предъявленным обвинениям
Навальный и Офицеров не признали вину по предъявленным обвинениям
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Прокуроры в ходе судебных прений попросили для Навального пять лет условно, для Офицерова - четыре года условно, а также назначить обоим штраф по 500 000 рублей
Е. Разумный / Ведомости
Прокуроры в ходе судебных прений попросили для Навального пять лет условно, для Офицерова - четыре года условно, а также назначить обоим штраф по 500 000 рублей
3/10
Защита попросила подсудимых оправдать
Е. Разумный / Ведомости
Защита попросила подсудимых оправдать
4/10
Е. Разумный / Ведомости
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В четверг после допроса Офицерова стороной защиты судья Алексей Втюрин сообщил, что ему нужно на прием к врачу, и «в связи с истечением рабочего времени» отложил заседание до 9.00 мск 3 февраля
Е. Разумный / Ведомости
В четверг после допроса Офицерова стороной защиты судья Алексей Втюрин сообщил, что ему нужно на прием к врачу, и «в связи с истечением рабочего времени» отложил заседание до 9.00 мск 3 февраля
6/10
Алексей Навальный в четверг во время допроса заявил, что ему предъявлено обвинение по политическим мотивам
Е. Разумный / Ведомости
Алексей Навальный в четверг во время допроса заявил, что ему предъявлено обвинение по политическим мотивам
7/10
Адвокаты Навального заявляли о форсировании рассмотрения дела «Кировлеса» в суде. Так, рассмотрение дела об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном военном суде дважды откладывалось – в нем занята адвокат Навального Ольга Михайлова
Е. Разумный / Ведомости
Адвокаты Навального заявляли о форсировании рассмотрения дела «Кировлеса» в суде. Так, рассмотрение дела об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном военном суде дважды откладывалось – в нем занята адвокат Навального Ольга Михайлова
8/10
В последнем слове Навальный заявил, что на прошлом рассмотрении дела он говорил, что не остановит свою расследовательскую деятельность
Е. Разумный / Ведомости
В последнем слове Навальный заявил, что на прошлом рассмотрении дела он говорил, что не остановит свою расследовательскую деятельность
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«За эти четыре года я просидел год под домашним арестом, у меня было несколько похожих судов, моего брата посадили в тюрьму, я, в основном, сидел под подпиской о невыезде. Но тем не менее мы выпустили много расследований», - сказал Навальный (цитата по «Медиазоне»)
Е. Разумный / Ведомости
«За эти четыре года я просидел год под домашним арестом, у меня было несколько похожих судов, моего брата посадили в тюрьму, я, в основном, сидел под подпиской о невыезде. Но тем не менее мы выпустили много расследований», - сказал Навальный (цитата по «Медиазоне»)
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