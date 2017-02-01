Суд не разрешил Навальному и Офицерову покидать Киров

Судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин в среду, 1 февраля, запретил Алексею Навальному и Петру Офицерову покидать Киров, применив в их отношении в качестве меры пресечения подписку о невыезде. Сегодня в суде возобновилось рассмотрение дела «Кировлеса».

Пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш в своем микроблоге в Twitter написала, что «Навальному нельзя покидать Киров и "место жительства" в гостинице с 1 по 10 февраля».

Ранее политик заявлял, что не подпишет «никакую подписку», отмечая, что «у Офицерова малолетние дети, а у меня - штабы избирательной кампании, и неизвестно еще, что требует большего внимания», напоминает «Интерфакс».

Защита планирует обжаловать меру пресечения, а сам Навальный, пишет в Twitter Ярмыш, «спрашивает, кто будет за гостиницу платить». «До пятницы он готов платить, а дальше?» - добавила она.

В середине января руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков заявил, что приговор оппозиционному политику, предположительно, будет в начале февраля, но им президентская кампания Навального не закончится. Право участвовать в выборах он вернул себе в ноябре, когда президиум Верховного суда – во исполнение решения ЕСПЧ – отменил приговор по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Именно по этому делу он был осужден по тяжкой статье, это не позволяло ему участвовать в выборах. Есть еще условный срок по делу «Ив Роше», но по нему он осужден за преступление средней тяжести, что не мешает выдвижению.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следит за судебным процессом по делу «Кировлеса» и высказываниями на нем оппозиционера. Он не согласен с Навальным, считающим, что его хотят снять с предвыборной кампании. «Никаких предвыборных кампаний пока нет», - пояснил Песков (цитата по ТАСС).

На вопрос, есть ли заинтересованность Кремля в том, чтобы процесс завершился как можно скорее, Песков уточнил: «В Кремле исходят из того, что, разумеется, все судебные процессы должны завершаться в установленные сроки». «В отношении этого конкретного процесса и какой-либо особой позиции или особого интереса у нас [в администрации президента] нет», - указал он.

Навальный и Офицеров в 2013 г. получили условные сроки лишения свободы за хищение лесоматериалов у ФГУП «Кировлес» на 16 млн руб. ЕСПЧ в феврале 2016 г. решил, что суды произвольно истолковали закон в этом деле и признали фигурантов виновными в действиях, не отличимых от законной предпринимательской деятельности. ЕСПЧ постановил, что Россия обязана выплатить Навальному и Офицерову в качестве компенсации в общей сложности более 80 000 евро.

В ноябре Верховный суд России отменил приговор Навальному и Офицерову, ранее осужденным на пять и четыре года соответственно за хищение путем мошенничества, и отправил дело «Кировлеса» на пересмотр, который начался уже 5 декабря. Дело постановили направить на новое рассмотрение в районный суд Кирова для рассмотрения в новом составе.