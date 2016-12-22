Песков прокомментировал намерения Навального баллотироваться в президенты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Алексея Навального принять участие в выборах главы государства в 2018 г.

«В Конституции у нас прописан перечень критериев, которым должны соответствовать граждане России, для того чтобы выдвигаться в президенты. Значит, соответственно, любой гражданин Российской Федерации, если он соответствует этим критериям, может выдвигаться – это его право выдвигаться в президенты», – сказал Песков.

На минувшей неделе оппозиционер Алексей Навальный объявил, что планирует идти на выборы президента самовыдвиженцем, и начал предварительный сбор 300 000 подписей. Право участвовать в выборах Навальный вернул себе в ноябре, когда президиум Верховного суда – во исполнение решения ЕСПЧ – отменил приговор по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Именно по этому делу он был осужден по тяжкой статье, это не позволяло ему участвовать в выборах. Есть еще условный срок по делу «Ив Роше», но по нему он осужден за преступление средней тяжести, что не мешает выдвижению.

Вчера спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал неактуальным вопрос об участии оппозиционера Алексея Навального в выборах президента России в 2018 г. По его мнению, закон не допускает такой возможности.