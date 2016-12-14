Навальный готов участвовать в президентских праймериз оппозиции

Оппозиционный политик Алексей Навальный, объявивший о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, сообщил о готовности принять участие в праймериз для определения единого кандидата от оппозиции.

«Я за праймериз со всеми абсолютно, если результатом будет выдвижение общего кандидата», - заявил Навальный в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он отметил, что поддержит любого кандидата, который победит в предварительном голосовании.

При этом Навальный не намерен выдвигаться от какой-либо из партий и готов к процессу сбора подписей для регистрации в качестве кандидата.

13 декабря оппозиционер объявил о намерении принять участие в президентских выборах 2018 г.

Согласно сообщению на сайте Навального он уверен в том, что все уголовные дела, возбужденные против него, будут квалифицированы Европейским судом по правам человека политическими и отменены, в связи с чем он будет иметь «полное юридическое и моральное право баллотироваться в президенты России».