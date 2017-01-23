Адвокат заявила, что Навального указано посадить

Председатель Ленинского суда Кирова Константин Зайцев получил в Верховном суде России указание, что обвиняемые по делу «Кировлеса» Алексей Навальный и Петр Офицеров должны получить реальные тюремные сроки.

Об этом сегодня в суде заявила адвокат Светлана Давыдова, обосновывая отвод судье Зайцеву. По ее словам, об указании ВС стало известно из разговора сотрудников суда 19 января, сообщило «Радио Свобода». Судья Алексей Втюрин, ведущий заседание, заявил, что является независимым лицом, решение которого не основывается на «подслушанном разговоре» о Зайцеве. После этого отвод судье Зайцеву был отклонен.

На минувшей неделе руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков заявил, что приговор Навальному предположительно будет в начале февраля, но им президентская кампания Навального не закончится. За месяц с объявления о начале кампании, по словам Волкова, 79 000 человек заявили о готовности поставить подпись за выдвижение Навального, 18 000 записались волонтерами, перечислено 12 млн руб. пожертвований.

Право участвовать в выборах Навальный вернул себе в ноябре, когда президиум Верховного суда – во исполнение решения ЕСПЧ – отменил приговор по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Именно по этому делу он был осужден по тяжкой статье, это не позволяло ему участвовать в выборах. Есть еще условный срок по делу «Ив Роше», но по нему он осужден за преступление средней тяжести, что не мешает выдвижению.